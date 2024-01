Nilox J4 Plus, la bici elettrica fat per la quotidianità al 42 per cento di sconto su Amazon

Nilox J4 Plus ridefinisce l’esplorazione cittadina su due ruote con la sua fat bike pieghevole, pronta per qualsiasi avventura. Questa bicicletta elettrica a pedalata assistita è una compagna che non teme confini, con una forcella anteriore ammortizzata, pneumatici FAT da 20 pollici e un sistema di freni a disco doppio. Al momento si trova su Amazon in sconto, potendola portare a casa con uno sconto del 42% a circa 870 euro.

Potente e resistente, Nilox J4 Plus sfoggia un cambio SHIMANO a 7 velocità, un motore brushless High Speed da 36 V – 250 W e una batteria removibile da 36 V – 13 Ah integrata nel telaio. Con una ricarica rapida di sole 6 ore permette di raggiungere i 25 km/h, velocità massima consentita dal codice della strada, e percorrere fino a 70 km in modalità pedalata assistita.

Il suo design audace e moderno si manifesta nel telaio ripiegabile in alluminio, nelle luci LED e nel display LCD che offre 5 modalità di guida, adatte sia per terreni accidentati che per la città.

Caratteristiche principali:

Batteria rimovibile da 36 V – 13 Ah con autonomia fino a 70 km e ricarica in 6 ore.

Motore Brushless High Speed da 36 V – 250 W.

Display LCD per una guida personalizzata.

Cambio Shimano a 7 velocità per un controllo totale.

Luci LED anteriori e posteriori per la sicurezza notturna.

Pneumatici FAT da 20″ x 4″ per affrontare qualsiasi terreno.

Freni a disco e sospensioni anteriori per una frenata potente e controllata.

Le luci LED e le sospensioni possono essere attivate comodamente dal display LCD, offrendo sicurezza anche di notte e comfort su strade sconnesse.

Con il suo look inconfondibile e il telaio ripiegabile che riduce l’ingombro, Nilox J4 Plus è progettata per gestire qualsiasi tipologia di tracciato.

Solitamente ha un costo che va oltre i 1400 euro, ma al momento si acquista su Amazon con il 42% di sconto a 873 euro.

Sto caricando altre schede...