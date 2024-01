MagFree Transform carica al massimo iPhone, Airpods e Apple Watch ed è super portatile

MagFree Transform è il nuovo caricatore wireless 3-in-1 che offre un nuovo design pensato per passare senza sforzo da un pad di ricarica a uno stand con un semplice gesto. Al momento lo si può acquistare direttamente sulla pagina kickstarter.

Che preferiate un profilo sottile o una comoda visione in verticale, MagFree Transform si adatta a ogni esigenza. È progettato per offrire la massima comodità nella ricarica, pensato per utilizzato a casa, in ufficio o in viaggio.

Progettato per essere il compagno ideale per iPhone 15 e Apple Watch, offrendo rispettivamente una ricarica veloce da 15W e 5W.

Il MagFree Transform offre una ricarica wireless magnetica da 15W, ottimizzata per la serie iPhone 15, 14, 13 e 12. È progettato per caricare rapidamente l’iPhone al 50% in 70 minuti. Usare il caricatore wireless 3-in-1 MagFree Transform è davvero semplice: basta posizionare il dispositivo sul pad di ricarica, null’altro.

Il MagFree Transform ricarica con la massima velocità anche Apple Watch, passando dallo 0 all’80% di in circa 45 minuti. Inoltre, la periferica offre la possibilità di caricare l’Apple Watch sia in posizione orizzontale che verticale per una maggiore comodità.

Ultima, ma non per importanza, anche la ricarica wireless 3W per AirPods. Il MagFree Transform include anche un’opzione di ricarica per gli AirPods, assicurando che siano pronti all’uso in modo rapido.

Non solo ricarica di tutti i dispositivi Apple, ma anche doppia funzionalità. Offrendo sia un pad di ricarica piatto che uno stand verticale, si adatta alle esigenze quotidiane. Permetterà, infatti, di posizionare il dispositivo orizzontalmente per un’esperienza di ricarica senza interruzioni quando si è in movimento, ma sarà possibile inclinarlo verticalmente per tenere d’occhio le notifiche e le chiamate senza interrompere il processo di ricarica.

La sua forma compatta è studiata per risparmiare spazio, ma migliorare anche l’estetica complessiva dell’area di ricarica. Ultra-portatile e leggero, è pronto a seguire l’utente ovunque, senza appesantire la valigia.

Specifiche Tecniche:

Ingresso : Porta USB-C 15V/2A

: Porta USB-C 15V/2A Uscita : 15W Max per la ricarica magnetica wireless di iPhone, 5W Max per Apple Watch, 3W Max per AirPods

: 15W Max per la ricarica magnetica wireless di iPhone, 5W Max per Apple Watch, 3W Max per AirPods Dimensioni Prodotto : 204 X 82 X15 mm

: 204 X 82 X15 mm Peso Prodotto : 100g

: 100g Spina dell’Adattatore di Alimentazione : US/EU/UK/AU

: US/EU/UK/AU Colore: Nero/Bianco

Se il progetto andrà in porto come gli altri di IGZI che vi abbiamo segnalato in passato, la produzione di massa inizierà a marzo 2024, per poi essere spedito ad aprile 2024 in tutto il mondo. Per scoprire gli altri dettagli e decidere se finanziare il progetto i non vi resta che cliccare su questo link.