Black Friday ultimo giorno, Panasonic Series 900+ rasoio che taglia come una Katana a 293 €

Pubblicità C’è rasoio elettrico e rasoio elettrico. Tutta la differenza del mondo passa tra uno di quelli da poche decine di euro e il Panasonic Series 900+, una vera Ferrari della rasatura, che per oggi trovate in forte sconto su Amazon: 293 euro invece che 372 euro. Stiamo parlando di un accessorio per la cura della persona che ha pochi uguali. Il suo punto forte è che taglia la barba con una precisione e a lungo come nessun altro e visto che stiamo di un dispositivo che nasce per tagliare, questo non è certo poco. Il segreto sono le sue lame in acciaio inossidabile di Panasonic che l’azienda giapponese ha sviluppato basandosi, dice il produttore, sulla tradizionale maestria dei Samurai nella realizzazione di spade Katana. Le lame interne sono così altamente resistenti e super-affilate. Per confermare la bontà delle lame, Panasonic ha incaricato l’ipi Institute für Produkt-Markt-Forschung GmbH di condurre delle misurazioni oggettive sulla qualità della rasatura fra rasoi degradati di 3,5 e 5 anni rispetto a uno nuovo (modello testato Panasonic ES-LV67). Lo studio ha concluso che non sono state riscontrate differenze tra i rasoi nuovi e quelli degradati artificialmente in nessuna delle misurazioni effettuate: tempo di rasatura, aderenza della rasatura, delicatezza sulla pelle e irritazione della pelle. In pratica il Panasonic Series 900+ rasa al quinto anno, bene quanto rasava appena tolto dalla scatola. Il fatto che ci sono sei lame l’area di contatto con la pelle aumenta e la pressione sulla pelle diminuisce del 10%, assicurando una rasatura più delicata e meno irritazioni cutanee. La flessibilità è fondamentale per limitare le passate necessarie per una rasatura precisa, ecco perché la Serie 900+ è dotata di una testina flessibile n 22 direzioni. La testina si muove in 10 direzioni e le sei lame si muovono in modo autonomo in 12 direzioni, sia verticalmente sia orizzontalmente, seguendo i contorni del viso. Interessante anche la tecnologia del motore capace di attuare 84.000 tagli trasversali al minuto; questo assicura una rasatura pulita e duratura grazie a una velocità di taglio costante, qualunque sia lo spessore della barba. Con l’innovativa tecnologia MagLev, il rasoio utilizza i magneti più forti al mondo per assicurare una rasatura omogenea e pulita. Il rasoio ha anche una che adatta la potenza ai contorni del viso, allo spessore e alla densità dei peli. La potenza aumenta dove la crescita della barba è consistente e diminuisce in altre zone per non irritare la pelle Tra l altre funzioni segnaliamo il trimmer per preparare la barba alla rasatura e curare i minimi dettagli, la possibilità di rasare a secco, con gel o schiuma o usare il rasoio sotto la doccia, la possibilità di lavare il rasoio sotto il rubinetto. Il Panasonic Series 900+ costerebbe 372 euro, ma grazie al Black Friday lo pagate solo 293 €.

