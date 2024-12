Sconto a 219€ per Roborock Flexi Lite, pulisce tutto, raccoglie liquidi va sotto i mobili e c

Pubblicità

Dopo l’abbuffata di sconti per il Black Friday sui robot e aspiratori per la pulizia della casa, tornano offerte interessanti su Amazon. Una di queste è quella su Roborock Flexi Lite che oggi pagate solo 219 € grazie ad un coupon.

Quello di cui parliamo è un dispositivo tuttofare, con il quale potrete affrontare ogni tipo di sporco: residui in cucina e del gioco dei bambini, rifiuti secchi che umidi. Con una potenza di aspirazione di 17.000 Pa, garantisce una pulizia profonda che soddisfa anche gli standard più elevati.

Ancora, Flexi propone una funzione DirTect, che adatta automaticamente la potenza in base al livello di sporco rilevato sul pavimento. Dopo ogni ciclo di autopulizia alla base, DirTect verifica l’efficacia del lavaggio del rullo e se rileva che il rullo non è perfettamente pulito, passa automaticamente a una modalità di pulizia approfondita.

Uno dei grandi punti di forza è la capacità di piegarsi quasi orizzontale grazie alle tecnologia FlatReach. Abbassando il manico posteriore, il dispositivo si adatta perfettamente al pavimento, permettendo una pulizia accurata di aree difficili da raggiungere, come sotto letti, divani e armadi.

Flexi raggiunge bordi e angoli con estrema precisione grazie al margine laterale inferiore a 1 mm. Inoltre, il sistema di autopulizia utilizza acqua calda a 60 gradi per lavare il rullo in due direzioni, seguito da un’asciugatura con aria riscaldata a 55 gradi, per un migliore risultato igienico e privo di odori.

Quanto ad autonoma, assicura una pulizia fino a 40 minuti, consentendo sessioni di pulizia prolungate senza interruzioni.

Solitamente costa 389 euro. Ma oggi lo trovate in sconto a 249 €. Grazie ad un coupon da 30 € lo pagate 219 euro, il prezzo più basso che abbiamo visto.