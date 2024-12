Nella vision di Toyota anche le unghie utili per ricevere le notifiche

Pubblicità

Toyota ha presentato la prima parte della E-Collection, serie di concept indicati come “innovatibili” e “sostenibili” pensati per “migliorare l’adattabilità e trasformare il modo in cui viviamo la vita moderna”.

La E-Collection comprende idee “per i professionisti, gli amanti della natura, gli appassionati di moda, le famiglie moderne e gli amanti della musica”. Ogni soluzione, secondo il produttore, è concepita in risposta alle sfide quotidiane che Toyota prevede avranno un impatto sulle persone di domani: da una nuova generazione di lavoratori ibridi-nomadi a una soluzione per coloro che cercano di rimanere informati pur disconnettendosi dai dispositivi digitali.

I primi 6 concept disponibili nella E-Collection comprendono:

ThinkTent

“Un’audace evasione urbana” progettata per i lavoratori da remoto che desiderano una nuova ispirazione e un cambiamento di scenario. Indica come “Spaziosa ma compatta, elegante e robusta”, questa “meraviglia alimentata a energia solare” consente di aprire il proprio spazio di lavoro ovunque. “È ecologica, multiuso e pronta a soddisfare le esigenze della vita lavorativa moderna”.

ChirpM8

Il primo animale domestico digitale che si prende attivamente cura della salute mentale dell’utente, intrattiene e interagisce con l’utente per alleviare lo stress quotidiano.

AdjusTable

Un tavolo portatile che si adatta in altezza, forma e dimensione grazie a una struttura modulare e retrattile, che può essere utilizzato come tavolo da pranzo, scrivania, panca per bambini o tavolino.

DualGuitar

È presentata come “la prima chitarra al mondo che alimenta la vostra vita mentre la suonate”. Ogni strimpellata e riff genera energia pulita grazie a una tecnologia avanzata, trasformando la musica in energia per i dispositivi domestici.

AWD Sneakers

Che si tratti di un sentiero, di uno sprint sotto la pioggia, di un’escursione su una montagna innevata o di una semplice passeggiata per le strade della città, queste sneakers promettono “trazione, stabilità e comfort ineguagliabili”, indipendentemente dalle condizioni.

Notification Nails

Presentate come “una combinazione di bellezza e tecnologia”: la punta dell’unghia cambia colore per segnalare diversi tipi di notifiche, consentendo agli utenti di rimanere connessi senza controllare continuamente il telefono.