Samsung Galaxy Z Fold4 in offerta Black Friday su Amazon con sconto di 500 euro

Tra gli smartphone più ambiti in sconto Black Friday c’è sicuramente il Samsung Galaxy Z Fold4, che si acquista su Amazon con uno sconto di 500 euro. Clicca qui per acquistarlo.

Il terminale non ha certo bisogno di presentazioni, considerando che ad oggi è sicuramente uno dei più noti in ambito pieghevoli. Ha un display AMOLED da 7,6 pollici da 120 Hz e si apre come un libro e, una volta chiuso, mostra uno schermo AMOLED da 6,2 pollici.

C’è una configurazione della fotocamera a triplo obiettivo che include un sensore grandangolare da 50 megapixel, una fotocamera ultragrandangolare da 12 megapixel e una fotocamera teleobiettivo da 10 megapixel che supporta uno zoom 30x; inoltre, c’è una fotocamera selfie da 10 megapixel e una da 4 megapixel sotto il display. La fotocamera principale presenta un sensore più luminoso del 23% e una maggiore potenza di elaborazione per migliorare le immagini.

Da notare a livello software che Z Fold 4 è il primo smartphone con Android L, una versione di Android progettata per esperienze a grande schermo. C’è una nuova Taskbar per rendere il multitasking più semplice e intuitivo, e Samsung ha collaborato con Google e Microsoft per creare app che sfruttano meglio lo spazio sullo schermo.

All’interno trova spazio il processore Snapdragon 8+ Gen 1 che naturalmente supporta il 5G e che può raggiungere una frequenza di funzionamento fino a 3,2 GHz, insieme a batterie ad alta capacità che supportano la ricarica rapida e Wireless PowerShare per la ricarica di altri accessori basati su Qi.

Tra le altre caratteristiche una resistenza all’acqua IPX8, il supporto Wi-Fi 6E. Al momento Galaxy Z Fold4 si acquista in sconto a 1499 €, anziché 1999 €.