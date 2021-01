Logitech MX Keys, tastiera evoluta per Mac e iPad: minimo storico a 79,99€

Se vi interessa una eccellente tastiera specifica per Mac, con tanto di tasti illuminati andate su Amazpondobe oggi è in sconto la Logitech MX Keys per Mac Advanced venduta al minimo storico: 79,99€. Questo accessorio è molto interessante per tecnica e rappresenta un interessante alternativa a quelle Apple rispetto alle quali offre anche alcuni elementi di vantaggio.

In primo luogo stiamo parlando di una tastiera specifica per Mac compatibile anche con iPad, ottimizzata ottimizzata il sistema operativo con test ad hoc. I tasti hanno bordi arrotondati con superficie opaca per una digitazione fluida e precisi riferimenti tattili; è perfettamente stabile e ergonomicamente orientata. Poi, come accennato, ha anche i tasti retroilluminati, una caratteristica interessante. I sensori di vicinanza, spiega Logitech, rilevano la posizione delle mani, illuminando la tastiera nel momento in cui le dita si avvicinano e poi si spengono quando si lascia la scrivania, risparmiando energia. L’intensità della retroilluminazione si adatta alle condizioni di luce o può essere impostata manualmente.

Altra interessante opzione è il fatto che segue il mouse con supporto Flow da iPad a laptop o computer, per digitare, incollare e copiare da vari dispositivi. In pratica si passa automaticamente da un computer all’altro semplicemente spostando il cursore del mouse verso il bordo dello schermo. Il mouse segue il flusso, così come la tastiera

La batteria interna è ricaricabile via USB-C, perfetta per i nuovi Mac. MX Keys funziona fino a 10 giorni con una ricarica e fino a 5 mesi con retroilluminazione disattivata. La connessione può avvenire sia con il ricevitore USB in dotazione oppure con Bluetooth Low Energy. I tasti Easy-Switch permettono di connettere fino a tre dispositivi contemporaneamente e passare facilmente da un dispositivo all’altro.

La tastiera in versione Italiana costerebbe 115 euro, su Amazon è spesso scontata ma non è mai scesa a 79,99 euro, prezzo di oggi