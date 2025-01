Caricabatterie ultrasottile e per il viaggio Ugreen in sconto a 39,99

Pubblicità Compatto ma potente, perfetto per chi cerca un caricabatterie capace di ricaricare un po’ di tutto, di accompagnarci per un viaggio ed essere collocato anche i spazio difficili. È l’Ugreen Nexode PRO che trovate in sconto fino alla mezzanotte di oggi a 39,99€. Stiamo parlando di un accessorio che raggiunge 65W ma che è anche più piccolo del 55% rispetto ad un caricabatterie da 65W come quello di Apple, mentre la densità di energia aumenta del 117%. La sua caratteristica principale è lo spessore. In pratica è spesso quando sono spesse le porte USB. Una di queste, arriva a 65W, sufficienti per ricaricare al massimo delle sue capacità un MacBook Air ma buono anche per un MacBook Pro 14″. È in grado di caricare 3 dispositivi contemporaneamente: quando sono connesse tutte e due le 2 porte USB-C quella da 65W arriva comunque a 45W, la seconda a 20W. In pratica potremo ricaricare un iPad e un iPhone alla massima velocità oppure un iPhone e un MacBook Air. Nella confezione troviamo una spina europea e una britannica che si innestano sulla spina americana. È quindi un caricabatterie ottimo anche per viaggiare. Costerebbe 49,99€, ma fino a mezzanotte lo pagate 39,99 €

