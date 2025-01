Ad aprile l’app Mail rinnovata per macOS

Pubblicità

Apple sta integrando funzionalità IA in nell’app Mail, novità che vedremo con il futuro aggiornamento a macOS 15.4. A riferirlo è il sempre ben informato Mark Gurman di Bloomberg spiegato che il graduale rollout delle funzioni IA continua e che arriveranno novità già viste dagli utenti USA di iPhone e iPad, compresa la categorizzazione delle mail.

Gurman spiega che Mail per Mac sfrutterà l’AI per permettere di assegnare priorità ai messaggi e ordinare i contenuti in diverse caselle della posta in arrivo. Una funzione del genere, come accennato, è stata già integrata nell’app per iPhone e iPad (l’utente può anche disattivarla) e permette di ordinare automaticamente i messaggi in categorie quali Principali (messaggi improtanti, senza categoria), Transazioni (messaggi relativi ad acquisti, ricevute, ecc.) Aggiornamenti (newsletter e notifiche) e Promozioni (offerte e promozioni) ; tutto – per ora – funziona solo con la lingua inglese.

Nel momento in cui scriviamo sviluppatori e beta tester stanno testando la beta 3 del futuro update a macOS Sequoia 15.3; nel giro di un mese dovrebbe arrivare la versione definitiva di quest’ultimo update e poi iniziare il ciclo di beta del futuro update a macOS 15.4.

Per tutte le notizie che ruotano attorno a macOS Sequoia il link da seguire è direttamente questo.