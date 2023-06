iPhone 15 avrà chip UWB potenziato per Vision Pro

Per creare un ecosistema competitivo per Vision Pro Apple introdurrà aggressivamente diverse novità hardware in tutti i suoi dispositivi: si inizia con un chip Ultra Wide Band UWB potenziato nei prossimi iPhone 15 per ottimizzare l’integrazione con il primo visore AR – VR di Cupertino.

L’anticipazione è attendibile perché arriva da Ming Chi Kuo analista che osserva attentamente e prevede le mosse di Apple a partire dalle informazioni captate dai fornitori. L’analista non ha pubblicato la previsione in un report a pagamento ma l’ha condivisa pubblicamente tramite un post su Twitter.

Che Apple puntasse non a un dispositivo ma a un ecosistema completo era chiaro ancora prima della presentazione del visore alla conferenza WWDC23.

Per Kuo sarà fondamentale e nel caso del visore riguarda le tecnologie di comunicazione wireless locali:

«L’ecosistema è uno dei fattori chiave di successo per Vision Pro, compresa l’integrazione con altri prodotti hardware Apple, e le relative specifiche hardware principali sono Wi-Fi e UWB. iPhone 15 vedrà probabilmente un aggiornamento delle specifiche di UWB, con il processo di produzione che passa da 16 nm a 7 nm più avanzati, consentendo prestazioni migliori o un consumo energetico ridotto per le interazioni vicine».

Purtroppo Kuo non indica per quali funzioni e servizi Apple sfrutterà queste funzioni avanzate della tecnologia UWB. Ricordiamo che a partire da iPhone 11 Apple ha impiegato il chip proprietario U1, poi esteso a diversi altri prodotti Apple, inclusi AirTag e HomePod più recenti.

Questo chip permette di rilevare con grande precisione la posizione del dispositivo nello spazio e di comunicare in sicurezza con altri disposti UWB nelle immediate vicinanze. Apple lo impiega per la funzione Dov’è per localizzare dispositivi smarriti o rubati, per il rilevamento di precisione in realtà aumentata per ritirare AirPods e non solo, per la scambio dati con AirDrop e altro ancora.

Per il massimo dell’integrazione con Vision Pro la strategia di Apple proseguirà anche nel 2024 con la generazione iPhone 16. Secondo Ming Chi Kuo questi terminali saranno dotati di tecnologia Wi-Fi 7 che promette velocità di trasferimento dati fino a 2,4 volte superiori rispetto a Wi-Fi 6: si partirà da almeno 30 gigabit al secondo con la possibilità di arrivare fino a 40 gigabit al secondo.

Tutto quello che sappiamo finora sul futuro iPhone 15 Pro è riassunto in questo nostro articolo.