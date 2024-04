Xiaomi Pad 6 a 279 euro, minimo storico con questo coupon su eBay

Minimo storico per Xiaomi Pad 6 grazie alle offerte su eBay che abbattono il prezzo di alcuni prodotti del 15%. Vi segnaliamo che il tablet della casa cinese viene a costare meno di 280 euro con il codice sconto che vi indichiamo in calce.

Dotato di un display da 11 pollici con risoluzione WQHD+ (2.880 x 1.800 pixel) e una densità di 309 ppi, Xiaomi Pad 6 offre prestazioni di alto livello grazie al processore Qualcomm Snapdragon 870.

Il tablet è alimentato da una batteria da 8.840 mAh, garantendo un’elevata efficienza energetica per affrontare una giornata lavorativa intensa, lasciando spazio anche per attività di svago e videogiochi. Con un design unibody in lega di alluminio, una cornice sottile di soli 6,51 mm e un peso di 490g, è facile da trasportare ovunque.

Xiaomi Pad 6 è equipaggiato con MIUI for Pad a livello software, offrendo un’interfaccia utente curata e certamente ottimizzata per il grande schermo. Inoltre, supporto la seconda generazione di Xiaomi Smart Pen e la Xiaomi Pad 6 Keyboard migliorano la produttività complessiva.

Per le videochiamate e conferenze, Xiaomi Pad 6 è dotato di una fotocamera frontale ultra-wide con funzione FocusFrame che mantiene l’utente al centro dell’inquadratura. A livello di connettività, supporta USB 3.2 Gen 1 per trasferimenti dati veloci e un segnale video in uscita fino a 4K a 60Hz per facilitare il multitasking.

Xiaomi Pad 6 offre un’esperienza visiva vivida con Dolby Vision e una gamma cromatica del 99% DCI-P3 per 1,07 miliardi di colori. Il display con refresh rate fino a 144Hz garantisce un’esperienza di gioco fluida, mentre la certificazione di bassa luce blu dal TÜV Rheinland riduce l’affaticamento degli occhi durante l’uso prolungato.

Dal punto di vista audio, il tablet supporta Dolby Atmos e Hi-Res Audio, con quattro altoparlanti che coprono un’ampia gamma di suoni.

Solitamente il prezzo è proibitivo, ma al momento è possibile acquistarlo a 279 euro inserendo il codice sconto XIAOMIDAYS24 nel carrello prima di finalizzare l’acquisto.

Lo stesso sconto vale con tutti i prodotti Xiaomi che si trovano a partire da questa pagina.