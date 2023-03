SCULPFUN S30 Pro Max, macchina a incisione laser scontata del 25%

Vi piace poter personalizzare qualsiasi cosa vi capita tra le mani? Magari siete degli artigiani che lavorano legno, pelle o metallo e vogliono poter incidere disegni e scritte con estrema facilità, oppure avete una piccola azienda e volete offrire un servizio del genere; quale che sia la ragione, date un’occhiata alla macchina ad incisione laser SCULPFUN S30 Pro Max perché al momento è in sconto.

Questa macchina è molto potente: consuma 120 Watt e ha un laser da 20 Watt che è in grado di incidere svariati materiali tra cui legno, cartone, plastica, pelle, alluminio, acciaio inox 304, ceramica e pietra, ma può anche tagliare pannelli di legno da 15 mm e altri materiali come cartone, tessuto, bambù, pelle e alcuni pannelli di plastica, il che significa che oltre per scritte e disegni, si può usare anche per costruire oggetti da assemblare a mano.

È dotata di un sistema chiamato Air Assist che promette incisioni e tagli più puliti, ed è molto precisa perché il margine di errore è di soli 0,005 millimetri. L’area di incisione e taglio è poi particolarmente ampia (410 x 400 millimetri) e si può controllare sia tramite Bluetooth, sia collegandola ad un Mac o un computer Windows tramite USB.

Per il software di gestione si può poi scegliere tra LightBurn, LaserGRBL, Benbox, GrblController e LiteFire ed è in grado di acquisire le informazioni di incisione e taglio da svariati file tra cui quelli in formato NC, BMP, JPG, PNG e DXF.

Pesa intorno ai 7,5 chili quindi è piuttosto stabile e come dicevamo è una buona soluzione per poter personalizzare oggetti di svariati materiali, come dimostrano alcune delle immagini di esempio che abbiamo allegato in questo articolo.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto, la trovate attualmente in sconto: invece di 891,94 € risparmiate il 25% pagandola 671,04 €.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.