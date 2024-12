Secondo indiscrezioni Apple ha in cantiere un mouse con controllo vocale

Pubblicità

Secondo un leaker noto come “yeux1122”, nel 2026 Apple presenterà un Magic Mouse con un design più ergonomico, indiscrezione in linea con quanto riferito a metà dicembre in un report del sempre ben informato Mark Gurman di Bloomberg, convinto che Apple intende ripensare il mouse “per l’era contemporanea”.

“In un mondo informatico ora pervaso da touch screen, comandi vocali e gesture con le mani, il mouse non è più rilevante come prima”, aveva spiegato Gurman, “ma è ancora il dispositivo di input richiesto per movimenti precisi. Apple sta cercando di creare qualcosa di più rilevante, risolvendo allo stesso tempo lamentele di lunga data come il problema della porta di ricarica” (l’impossibilità di usare il mouse mentre è in carica).

Secondo il leaker yeux1222, Apple avrebbe creato prototipi di Magic Mouse con incluse funzionalità touch, controllo vocale e supporto a gesture. Secondo Gurman, funzionalità come queste ultime sono logiche alla luce nell’ottica dell’IA ma riferisce anche che alcune indiscrezioni del leaker sono errori di traduzione del suo report. Se il controllo vocale sarà integrato in un futuro Magic Mouse, questa funzionalità potrebbe essere legata a Apple Intelligence, con l’utente che potrebbe sfruttarlo per richieste varie da far eseguire a Siri. Non è chiaro ad ogni modo cosa potrebbe offrire di diverso un controllo vocale su un mouse, rispetto al microfono integrato nei Mac (escluso il Mac mini, con il quale effettivamente un senso potrebbe averlo, senza obbligare l’utente a ricorrere a microfoni USB-C).

Voice control in the new Magic Mouse I wrote about this month makes sense in light of AI — and the fact that Apple is on a decade-plus cycle. From what I’ve heard, big focus is ergonomics and gestures (relocated USB-C too). I’d expect a new keyboard too. https://t.co/FtUcR2Yqdj — Mark Gurman (@markgurman) December 30, 2024

Intanto in rete si trovano concept interessanti di come potrebbe essere un mouse Apple rinnovato, utilizzabile dall’utente anche durante la ricarica. Tra i più interessanti, quello del designer Kevin Clarridge di Yanko Design denominato “Mushroom Mouse”, design che prevede un supporto per il polso e una base per la ricarica wireless.