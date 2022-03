Segway porta in Italia i monopattini Ninebot Kickscooter D

Segway-Ninebot, azienda specializzata nel mondo dei monopattini elettrici, ha rilasciato questa settimana i dettagli della nuova serie Ninebot KickScooter D, in occasione della conferenza stampa di lancio del 2022. I tre modelli con diversa autonomia di viaggio (18 km, 28 km e 38 km) arriveranno anche in Italia. Ecco le caratteristiche e i prezzi.

Leggero e portatile, il KickScooter D Series di Ninebot si rivolge ai consumatori che vivono in città che possono trarre vantaggio dalla possibilità di passare da un metodo di trasporto all’altro e consentire loro di spostarsi in sicurezza. Nella scelta tra D18E, D28E e D38E, l’esperienza dell’utente rimane coerente, con differenze solo nell’autonomia di viaggio e nella capacità di arrampicata su pendii. I KickScooter della serie D vengono descritti dalla società come compagni economici per viaggi di qualità, per pendolari o studenti, in grado di offrire massima flessibilità ed evitare gli ingorghi.

Gli scooter sono attualmente disponibili in un design rosso e nero, sportivo ed elegante. Il Ninebot KickScooter D è completamente pieghevole e si ripone facilmente nel bagagliaio di un’auto o sotto una scrivania. Tutti e tre i modelli sono dotati di pneumatici da 10 pollici antiscivolo, resistenti alle forature, antideflagranti e resistenti, che supportano una guida fluida su vari terreni, migliorando notevolmente il comfort di guida.

Godono di un doppio sistema frenante, costituito da un freno elettronico anteriore e da un freno a tamburo posteriore che garantisce la sicurezza di guida. Ancora, è presente un LED luminoso ad alta gamma da 2,1 W, che aumenta la visibilità durante la guida notturna e presenta un design intelligente dell’angolo di irradiazione della luce che mantiene la luce al di sotto della linea di vista per evitare l’abbagliamento.

Il cruscotto ha un display a LED di facile lettura che mostra lo stato della batteria e della velocità in tempo reale e permette di passare dalla modalità standard, sportiva a quella eco. Inoltre, il mezzo può essere controllato e monitorato tramite l’app mobile, che consente ai rider di averne sempre il controllo.

In termini di miglioramenti della qualità, la larghezza del pedale è stata allungata del 30% a 17 cm, il che consente più spazio per i piedi, e il telaio in acciaio è stato rafforzato per essere 2,5 volte più resistente alla frattura e 3,8 volte più resistente alla deformazione, ora in grado di supportare fino a 100 kg di peso.

Anche la durata del motore è stata migliorata per consentire 3.000 ore di utilizzo, che equivalgono a circa 1 ora al giorno per otto anni, supportando al contempo una maggiore potenza, per raggiungere una velocità di guida fino a 25 km/h e una capacità di salita fino al 20%.

Sono già disponibili: Segway Ninebot Kickscooter D modello D38E, quello con maggiore autonomia, ha un costo di 509 €, mentre D28e, il modello medio, costa 439 €. Infine il modello base, con autonomia fino a 18 km ha un prezzo di 359 €. Si acquistano sul sito ufficiale e anche a partire da questa pagina di Amazon.