AVM FRITZ!Box 7510, router entry level per rete Wi-Fi 6

Il FRITZ!Box 7510 Edition International di AVM con Wi-Fi 6 è un nuovo modello base indicato come ideale per una rete locale wireless veloce e stabile.

Il nuovo standard wireless è molto più veloce ed efficiente: un utilizzo ottimale dei canali Wi-Fi consente di integrare nella rete locale vari dispositivi wireless con stabilità.

FRITZ!Box 7510 è dotato di Supervectoring VDSL 35b (suppprto standard DSL che offre maggiore velocità) e consente di arrivare sulla linea a velocità Internet fino a 300 Mbit/s. LAN Gigabit, USB e il centralino VoIP con stazione base DECT nonché una presa per un telefono analogico completano le opzioni di comunicazione.

Il nuovo standard Wi-Fi 6 (wireless AX) tiene conto del numero in costante crescita di dispositivi wireless; in totale si ha a disposizione una velocità massima di 600 Mbit/s a 2,4 GHz per molte applicazioni in parallelo.

Sul centralino VoIP integrato si può registrare un telefono analogico e fino a sei telefoni cordless DECT (ad esempio FRITZ!Fon). Tramite la rete Wi-Fi è possibile trasformare anche gli smartphone in veri e propri telefoni di rete fissa/VoIP. Le varie segreterie telefoniche integrate, le rubriche locali e online e altro ancora completano la gamma di funzioni di telefonia. La stazione base DECT consente di integrare dispositivi Smart Home come le prese intelligenti FRITZ!DECT 200 e 210 o la lampada LED FRITZ!DECT 500.

Grazie al media server con NAS integrato, film, musica e immagini salvate nella rete locale o su memorie USB, sono disponibili e si possono distribuire ad esempio a tablet o smartphone, offrendo una piattaforma per le applicazioni multimediali in rete come IPTV, Video on Demand o streaming.

Il FRITZ!Box 7510 Edition International è venduto 139,99€.

