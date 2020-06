Selpic P1, la stampante più piccola al mondo, grande quanto una penna a 99 dollari su Indiegogo

Selpic P1 è la stampante portatile più piccola al mondo, a forma di penna. Sarà presto su Indiegogo, dove lo si potrà prenotare ad appena 99 dollari. Ecco come è fatta e come funziona.

Selpic Inc, per chi non la conoscesse, è un’azienda leader nella soluzione di stampa digitale. Presenterà presto una stampante portatile, che avrà lo stesso form factor di una comune penna. Prenderà il nome di Selpic P1, e la si potrà finanziare su INDIEGOGO. Non si tratta solo di una penna portatile, bensì di una potente stampa, in grado di dr vita alle vostre creazioni su quasi tutte le superfici.

Questa stampante portatile a forma di penna risulta essere particolarmente versatile, e può essere utilizzata per stampare testi, foto, loghi, codici a barre, codici QR su quasi tutte le superfici. Questo vuol dire che non sarete limitati alla stampante su carta, come con le comunissime stampanti, ma sarà possibile stampare su metallo, tessuti, plastica, legno, pelle e altri materiali porosi, semplicemente spostando la penna sulla superficie prescelta

Misura appena 5,12 x 1,22 x 0,94 pollici e pesa appena 180 grammi. Selpic P1 risulta ultra leggero e portatile, e potrà essere riposto in tasca, nelle borse o in un qualsiasi zaino.

Sebbene sia piccolo e leggero, Selpic P1 è alimentato da una batteria ai polimeri di litio da 7 volt, che è in grado di fornire 3 ore di lavoro. Anche l’output è eccezionale. può stampare circa 90 pagine di carta A4. È perfetto per viaggi d’affari, eventi, lezioni o per un uso in ufficio.

Permette una risoluzione di 600 DPI, integra inchiostro avanzato a base d’acqua, consentendo una stampa immediata per disegni di alta qualità, vivaci e resistenti allo sbiadimento, anche nel tempo. Si tratta di un’ottima opzione per stampare loghi, immagini, biglietti da visita, e altro ancora.

Inoltre, questa stampante portatile consente di stampare su più righe e di creare stampe a velocità variabile.

Design eccellente e software di stampa completo incluso nel bundle. Si tratta di uno strumento interessante, con un prezzo abbordabile e competitivo, che funziona tramite Wi-Fi e risulta semplice da usare: sarà sufficiente scaricare e installare l’app sullo smartphone, PC o su Mac, caricare il disegno che si desidera stampare sulla penna, e premere il pulsante di stampa mentre si fa scorrere la stampante sulla superficie.

Se siete interessati al progetto, Selpic P1 verrà lanciato presto su INDIEGOGO a 99 dollari. Potete iscrivervi sin da subito a questo indirizzo, e ottenere uno sconto ulteriore per l’offerta super early bird (55% di sconto sul prezzo consigliato di 199 dollari) solo per i primi 500 sostenitori.