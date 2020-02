SENBONO S28, lo sport tracker con cronometro a 18,40 euro

SENBONO S28 è lo sport tracker con funzione di cronometro, oltre che altre smart, dal look tradizionale, e con una UI dai tratti vintage, ma comunque sempre attuale. Al momento è in super offerta e si acquista a questo indirizzo ad appena 18,40 euro.

SENBONO S28 è uno sport tracker con funzione di cronometro, bussola, ma anche in grado di avvisare al polso delle notifiche in entrata su smartphone, come chiamate, SMS e promemoria. Si abbina al proprio smartphone tramite Bluetooth 4.0, sfruttando la companion app Comfit per gestirne tutte le diverse funzionalità.

SENBONO S28 è un orologio sportivo studiato e ottimizzato per l’utilizzo all’esterno. Tra le diverse funzioni il sensore per il monitoraggio della frequenza cardiaca, mentre la bussola professionale farà la felicità di tutti i più avventurieri.

Grazie al sensore per il calcolo della frequenza cardiaca, SENBONO S28 è un assistente quotidiano utile sia nel settore sportivo che in quello sanitario, anche se certamente non può essere considerato come un’apparecchiatura medica. La funzione bussola permette di localizzare con precisione la propria posizione, così da trovare la direzione desiderata in modo preciso.

L’orologio si sincronizza con lo smartphone anche per quel che concerne le informazioni meteorologiche, che appariranno sul piccolo display al polso. Lo smartwatch sportivo integra una batteria da 120 mAh, che grazie alla tecnologia impiegata dal display luce fredda offre consumi energetici davvero bassi: l’autonomia si attesta a 50 giorni in standby, mentre non collegato al bluetooth tra i 25 e i 50 giorni, che si riducono a 15 giorni con l’abbinamento allo smartphone.

SENBONO S28 gode di certificazione IP68, risultando dunque impermeabile, così da poterlo utilizzare senza preoccupazioni sotto la pioggia, senza doverlo togliere nemmeno durante una doccia calda, né quando ci si tuffa in acqua (in questo caso, però, non si dovranno premere i pulsanti).

L’orologio sportivo non disdegna il versante delle notifiche, avvisando l’utente quando si ricevono SMS o altri messaggi su smartphone. Tra le informazioni che restituisce quelle legate alle calorie bruciare, alla distanza percorsa, ai passi effettuati durante la giornata.

Questi dati potranno essere letti non solo sul display dell’orologio, ma anche sull’app Comfit installata su smartphone, che fungerà da vero e proprio diario di bordo.

SENBONO S28 costa solitamente 45 euro, ma al momento lo si “ruba” ad un prezzo d’eccezione: solo 18,40 euro. Clicca qui per comprare.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.