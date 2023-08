Setapp annuncia un app store alternativo per iPhone in Europa

Il servizio di abbonamento alle app Setapp ha annunciato il piano per lanciare un negozio app store alternativo per iPhone e iPad nel 2024 in Europa. Il Digital Markets Act (DMA) dell’Unione Europea, entrato in vigore il primo novembre dello scorso anno, richiede alle aziende “gatekeeper” (come Apple) di aprire i loro servizi e piattaforme ad altre aziende e sviluppatori.

In altre parole, costringe i colossi informatici a consentire l’apertura di store alternativi. Per Apple sarà un duro colpo, perché questo porterà alla presenza di negozi differenti rispetto ad App Store. Il DMA avrà un impatto significativo sulle piattaforme di Apple e potrebbe comportare l’obbligo di apportare importanti modifiche anche al suo App Store, a Messaggi, FaceTime, Siri e altro ancora.

Apple sarà costretta a permettere agli utenti di scaricare app al di fuori del suo store ufficiale. Questo sistema, conosciuto come sideloading, consentirebbe ai clienti di scaricare app senza dover utilizzare l’App Store, il che significherebbe che gli sviluppatori potrebbero diffondere le proprie app senza dover pagare le commissioni del 15 al 30 percento imposta da Apple.

Si ritiene che Apple stia pianificando di implementare il supporto al sideloading in iOS 17 per conformarsi alle nuove normative europee entro l’anno prossimo. Apple dovrà adeguarsi al DMA oppure pagare multe fino al 20 percento del suo fatturato globale.

Tornando a Setapp, il servizio offre già una vasta collezione di app per Mac tramite un App Store vero e proprio da cui poter scaricare qualsiasi app pagando un abbonamento mensile unico. Il nuovo negozio di app dell’azienda per iOS e iPadOS garantirà agli utenti di poter accedere a Setapp su altri dispositivi, nonché a una serie di app nuove nel catalogo Setapp da oltre 30 sviluppatori.

Gli utenti interessati a essere tra i primi a provare lo store di app alternativo di Setapp, una volta disponibile, possono già iscriversi alla lista d’attesa. Sarà disponibile solo nell’Unione Europea.