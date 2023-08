Google Chrome riassume pagine web e articoli con intelligenza artificiale

Google ha annunciato di aver aggiunto nuove capacità di intelligenza artificiale generativa alla sua app Google su iOS, funzioni per il momento in beta, con l’obiettivo di aiutare gli utenti ad “apprendere meglio e dare un senso alle informazioni” su internet.

Con l’app Google Search per Chrome, è ora disponibile una versione beta che permette di riassumere un lungo articolo. Chrome è in grado di fornire “punti chiave” da una pagina web, insieme a una sezione “Esplora sulla pagina” dove vengono visualizzate domande e risposte tratte dal contenuto dell’articolo visualizzato.

Di fatto le funzioni di intelligenza artificiale di Big G anticipano le domande che l’utente potrebbe fare, mostrando subito una serie di domande e risposte sull’argomento ricercato dall’utente.

Google sostiene che la nuova funzionalità chiamata “Search Generative Experience durante la navigazione” è pensata per aiutare le persone a “coinvolgersi più a fondo” con i contenuti dei creatori. Mostra i punti chiave degli articoli liberamente disponibili sul web, ma non riassume gli articoli che sono proposti a pagamento.

Al momento, la nuova funzionalità di intelligenza artificiale è disponibile in versione beta su Chrome su dispositivi iOS e Android, con Google che prevede di espanderla anche al desktop “nei prossimi giorni”. Ricordiamo che per il momento il programma beta per le funzioni di intelligenza artificiale AI di Google è disponibile solo negli Stati Uniti e Regno Unito.

Nel prossimo futuro Google ha anche in programma di migliorare le risposte generate dall’AI che consentiranno agli utenti di passare il mouse sulle parole desiderate per visualizzare le definizioni e vedere diagrammi o immagini correlate sull’argomento.

I campi di applicazione dell'intelligenza artificiale sono sterminati: Google insieme a una fondazione di Bill Gates impiega strumenti AI contro le scie chimiche o meglio, le scie generate dal passaggio degli aerei a reazione.