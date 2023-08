Amazon Music Unlimited aumenta i prezzi

Per chi si abbona ora al servizio di musica in streaming Amazon Music Unlimited il prezzo è già aumentato a 10,99, invece per chi è già abbonato l’aumento scatta il 19 settembre: l’annuncio del colosso dell’e-commerce arriva in queste ore e si va ad aggiungere a una lunga serie di aumenti dei prezzi di praticamente tutti i principali servizi di streaming, non solo per la musica ma anche per film e serie TV e altri ancora.

Oltre alle email che la società sta inviando agli abbonati per informali dell’aumento di prezzo, la conferma arriva anche da un portavoce di Amazon a The Verge. Gli aumenti sono entrati in vigore nella giornata di martedì 15 agosto, mentre chi è già abbonato vedrà il nuovo prezzo nella prima fattura dopo il 19 settembre. Il prezzo aumenta di un euro, dai precedenti 9,99€ agli attuali 10,99€.

Negli USA l’aumento di un dollaro da 8,99$ a 9,99$ arriva anche per il piano di abbonamento Family che permette di condividere un solo abbonamento fino a 6 persone, che passa da 15,99 dollari a 16,99$ al mese. Allo stesso modo aumentano i piani annuali: gli abbonati Prime non pagano due mesi di abbonamento, così il costo annuale in USA aumenta di 10 dollari, sia per il piano individuale che ora costa 99 dollari l’anno, mentre quello family costa 169 dollari.

In Italia prima dell’aumento il piano family costava 15,99€ al mese oppure 159€ all’anno. Nel momento in cui scriviamo le pagine web che presentano caratteristiche e prezzi degli abbonamenti Amazon Music Unlimited mostrano ancora i prezzi precedenti l’aumento.

Così se la società applica lo stesso schema di aumento di un euro al mese, il piano Family dovrebbe costare 16,99€ al mese, oppure 169 euro all’anno per gli abbonati Prime che di fatto non pagano due mesi di canone. Amazon informa che l’aumento dei prezzi è dovuto al generale aumento dei costi ed è necessario per continuare a garantire un servizio di qualità.

Il servizio offre accesso illimitato a 100 milioni di brani, di cui oltre 70 milioni in alta definizione HD, oltre 7 milioni in Ultra HD e in crescita anche il numero di brani con audio 3D in Dolby Atmos e Sony 360RA. I brani HD Lossless hanno profonditi 16bit e frequenza di campionamento di qualità CD a 44,1kHz. Invece le canzoni in Ultra HD hanno profondità 24bit e campionamento fino a 192kHz.

Amazon sta organizzando una nuova maratona di sconti e promozioni Festa delle Offerte Prime che si svolgerà nel mese di ottobre.