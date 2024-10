Smartwatch S11, l’alleato della salute in offerta lampo a 71 €

Pubblicità

Di smartwatch ne esistono ormai a centinaia, ma quello chiamato S11 che oggi potete comprare in offerta si distingue per le sue funzioni dedicate al monitoraggio della salute.

Oltre ad offrire le funzioni base come notifiche di app, messaggi e telefonate, si concentra soprattutto sulla salute di chi lo indossa. È infatti in grado di tracciare i parametri vitali fondamentali.

Ad esempio tiene sotto controllo la frequenza cardiaca, la pressione sanguigna e la saturazione di ossigeno. Può persino eseguire un ECG direttamente dal polso e misurare i livelli di glicemia, rappresentando quindi un valido alleato per chi ha bisogno di gestire condizioni di salute specifiche.

Può anche monitorare l’acido urico e i lipidi nel sangue, così come la temperatura corporea e la frequenza respiratoria, offrendo così diverse informazioni preziose sul proprio stato di salute semplicemente indossandolo come un orologio.

Non meno importante è la funzione di monitoraggio del sonno che aiuta a migliorare la qualità del riposo, e il promemoria per muoversi, utile per coloro che passano molto tempo seduti

Tenete poi presente che è possibile ottenere una rapida diagnosi mettendo all’opera gli algoritmi di intelligenza artificiale integrati, ottenendo così suggerimenti che possono essere poi discussi con il proprio medico curante.

È utile anche per chi fa sport grazie alla sua capacità di tenere traccia delle calorie bruciate, della distanza percorsa e dei passi. Non è quindi solo uno strumento per la salute, ma anche un compagno ideale per chi desidera mantenersi attivo.

Dal punto di vista tecnico, questo smartwatch usa uno schermo IPS HD TFT da 1,92″ con una risoluzione di 386 x 320 pixel ed è alimentato da una batteria da 380 mAh che offre un’autonomia di massimo 30 giorni in standby oppure 7 giorni di utilizzo continuo, con ricarica completa in sole 3 ore.

Infine la cassa, da 43 mm, è realizzata in lega di metallo mentre il cinturino è in TPU ecologico. È compatibile con Android 4.4 e iOS 8.2 e successivi e si collega al telefono tramite Bluetooth 5.0.

