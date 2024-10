Meno di 3 euro per Smultron, potente editor di testo per Mac

Pubblicità

Smultron è un potente editor di testo con svariate funzionalità avanzate ma allo stesso tempo semplice da usare. È utilizzabile per creare di tutto: pagine web, script, cose semplici come elenchi di cose da fare, ma anche per redarre testi lunghi come romanzi o come editor per sviluppare app.

Smultron è indicato come adatto sia ai principianti sia agli esperti, offre tutti gli strumenti tipici di queste applicazioni ed è multilingua (italiano compreso).

La finestra dell’applicazione è molto semplice e consiste in una barra laterale e una finestra principale; si possono vedere al volo i paragrafi e i caratteri scritti. Usando il testo destro del mouse (o equivalente combinazione con il trackpad) è possibile eseguire operazioni quali taglia, copia, incolla, sostituire testi, virgolette, trattini, mostrare le sostituzioni, trasformare il testo selezionato (tutto maiuscolo, tutto minuscolo, iniziali maiuscole), aggiungere segnalibri, richiamare il controllo ortografico, ecc.

La voce “Trasformazioni” (richiamabile anche dal menu Inspector) offre una infinità di opzioni per trasformare il testo (es. rimuovere gli a capo, rimuovere caratteri diacritici, modificare la codifica).

Gli sviluppatori ameranno la possibilità di richiamare snippet, comandi e il supporto a sintassi quali uthark, Mojo, Odin, OpenSCAD, Pkl, Protocol Buffers, VTT e XMP.

Non mancano ovviamente funzioni quali “Cerca”, “Trova e sostituisci” e avanzate funzionalità di ricerca e sostituzione che tengono conto di una serie di parametri.

Sfruttando questa utility è possibile modificare file Plist (sia formato XML, sia formato binario) con il comando dedicato dal menu “Strumenti” ma anche creare Plist da zero.

Di particolare interesse anche “Scanner di testo” (voce del menu Strumenti) che consente di analizzare immagini ed estrarre testi da queste ultime.

L’opzione “Focus” dal menu Vista permette di eliminare tutte le distrazioni e lasciare sullo schermo solo la finestra principale permettendo di concentrarsi sui contenuti.

L’opzione “Colonne” dal menu Strumenti permette di suddividere in colonne testi separati da virgole offrendo la possibilità di selezionare il separatore (virgola, tabulatore o altri simboli), mettendo eventualmente in ordine l’elenco con un click sulla colonna (trascinabile nella posizione desiderata con il mouse).

L’opzione “Dividere finestra” (Split Window) permette di dividere il testo visualizzato in due finestre e visualizzare contemporaneamente due diverse porzioni.

L’opzione “Confronta” nel menu Strumenti permette di confrontare due testi diversi ed è presente anche una opzione “Cartelle” per visualizzare tutti i contenuti, sottocartelle incluse, permettendo eventualmente di aprire al volo i file di proprio interesse.

L'applicazione è multilingua (italiano compreso).

Se poi spendete almeno 30 $ aggiungendo nel carrello altri software, ottenete un ulteriore sconto di 3 $ sul totale.

Partite da questa pagina per comprare Smultron e per scoprite gli altri software in offerta: