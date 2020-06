Smartwatch WFYT98, grazie a un codice sconto il clone del Fitbit Versa costa 21,04 euro

Cadute fortunatamente le limitazioni per gli spostamenti, il bel tempo spinge gli utenti a sane e lunghe passeggiate o corse all’aperto. Ed allora, uno smartwatch è quello che ci vuole per recuperare i giusti ritmi e perdere qualche caloria di troppo accumulato lungo il lockdown. In questo momento in offerte il modello WFYT98, che per form factor si ispira particolarmente al Fitbit Versa, ma che costa decisamente meno. Grazie al codice sconto che vi proponiamo in calce, lo porterete a casa per poco più di 21 euro, cliccando direttamente a questo indirizzo.

Come qualsiasi sportwatch che si rispetti, anche questo WFYT98 si propone come diario di bordo per tracciare passi, distanza percorsa e calorie bruciate, proponendo diverse modalità di esercizio, senza però rinunciare a mostrare i messaggi in push che arrivano sullo smartphone. Propone anche il monitoraggio della frequenza cardiaca e del sonno, con possibilità di fungere anche da misuratore della pressione sanguigna, della saturazione di ossigeno nel sangue.

Quanto al versante notifiche permette di tenere traccia dei messaggi in arrivo da diverse app, anche terze parti come QQ, WhatsApp e WeChat, oltre a permettere di leggere gli SMS. Ovviamente, consente anche la possibilità di impostare diversi allarmi, di scattare foto da remoto con lo smartphone. Mostra, perfino, le previsioni meteo.

A livello di caratteristiche tecniche propone uno schermo TFT da 1,4 pollici con risoluzione di 240×240, mentre la connettività è affidata al Bluetooth 5.0, e la certificazione è la IP67. Al suo interno una batteria da 160 mAh, mentre i materiali sono silicone per il cinturino e lega per la cassa.

Pesa davvero poco, appena sotto i 40 grammi, e ha dimensioni piuttosto contenute, risultando dunque molto leggero al polso e poco invasivo. Il suo listino, solitamente, è di circa 50 euro, ma al momento lo potrete acquistare a 21,04 euro utilizzando il codice sconto GBWFYT98. Lo trovate in diverse colorazioni, adatto sia al pubblico maschile, che femminile, e lo acquistate da qui.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.