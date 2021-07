Solitaire Stories su Apple Arcade , il solitario con una storia da giocare

Dopo alcuni mesi di standby, il catalogo Apple Arcade sembra essere tornato ai vecchi fasti, con l’inserimento di nuovi giochi ad un ritmo più sostenuto. Questa volta arriva un gioco perfetto per l’estate, da giocare sotto l’ombrellone in spiaggia. E’ Solitaire Stories, uno dei giochi di carte più popolari, con tantissime modalità e contenuti.

Come lascia intuire lo stesso titolo di gioco non ci troviamo di fronte al classico solitario statico. Questa volta, infatti, c’è pure una storia di sottofondo. Sembra stonare con la tipologia di gioco, ma STORIE Solitaire Stories è un gioco con storie di difficoltà progressiva, che si svolge con livelli sempre più impegnativi. Ciascuna storia è caratterizzata da un nuovo tema, con design del mazzo, ambiente di gioco, mappa del livello, colonna sonora e storia differenti.

Ovviamente, non manca, per i puristi del genere, la modalità partita rapida, che consente di giocare senza storie, sfide progressive o altre perdite di tempo. Ancora, non mancano sfide giornaliere che permettono al giocatore di portare a termine nuove attività ogni giorno e di guadagnare oro, che aiuta a sbloccare nuovi mazzi e storie. Ovviamente, nessun IAP da acquistare.

Ogni giorno, una volta al giorno, si avrà la possibilità di fare una mano di Solitaire contro tutti i giocatori di Solitaire Stories di tutto il mondo. Ognuno affronta la stessa sfida e il vincitore si prende tutto. Inoltre, quando si accede al GameCenter, il giocatore potrà confrontare le proprie abilità con quelle dei giocatori di tutto il mondo.

Solitaire Stories include tutto ciò che ti aspetteresti da un gioco di solitario classico, fra cui, salvataggio automatico delle partite, suggerimenti di gioco quando non si riesce ad andare avanti, nuovi contenuti aggiunti regolarmente, statistiche di gioco, difficoltà progressiva, possibilità di rigiocare qualsiasi livello, modalità destrorso o mancino, possibilità di giocare in Portrait o landscape mode, mazzi a tema con storie e tanto altro ancora.