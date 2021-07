Con Skoda RE-X1 Kreisel l’auto da rally diventa elettrica

Skoda Motorsport, Skoda Austria, lo specialista in tecnologie per le batterie Kreisel Electric e Baumschlager Rallye & Racing hanno unito le forze per sviluppare la vettura da rally completamente elettrica – Skoda RE-X1 Kreisel.

Sviluppata sulla base di una Skoda FABIA Rally2 evo e alimentata da un sistema a 860 volt che fornisce una potenza massima di 260 kW, la concept car è stata omologata dalla Federazione Austriaca Motorsport FAM (ÖAMTC). Il debutto nel Campionato Austriaco Rally è atteso per il mese di luglio.

Il motore elettrico sviluppato da Kreisel Electric raggiunge una potenza massima di 260 kW e una coppia massima di 600 Nm, mentre il motore turbo benzina da 1.6 litri di Sokoda FABIA Rally2 evo eroga 214 kW e 425 Nm. Il resto della vettura si basa sulla macchina da rally Skoda FABIA Rally2 evo, con qualche modifica. Nel dettaglio, sono state modificate le sospensioni e per collocare la batteria all’interno dell’automobile si è resa necessaria anche una modifica drastica del fondo vettura. La batteria agli ioni di litio di Kreisel ha una capacità di 52,5 kWh e fornisce una tensione elettrica di 860 volt.

Il blocco della batteria è montato il più in basso possibile nel telaio ed è raffreddato tramite liquidi Shell E-Fluids. Kreisel Electric, con sede a Rainbach (Austria), ha anche sviluppato una specifica stazione di ricarica da 200 kW, chiamata CHIMERO, da usare durante i rally.

Il primo telaio costruito da ŠKODA Motorsport è in specifica da asfalto. Ma Baumschlager Rallye & Racing, partner del progetto per le attività relative al programma di test e alle future competizioni, ha già iniziato a testare la ŠKODA RE-X1 Kreisel anche sullo sterrato. La prima uscita durante una tappa del Campionato Austriaco Rally è prevista per il mese di luglio 2021.

