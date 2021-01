Solo 0,49 € mascherine di protezione N95 e KN95 (FFP2): il prezzo più basso di sempre

Nuove offerte dedicate a mascherine N95 e KN95, che ricordiamo essere equivalenti allo standard di protezione europeo FFP2, in vendita ancora una volta ad un prezzo incredibilmente basso, probabilmente uno dei più bassi di sempre, pari a quelli delle meno efficaci mascherine chirurgiche.

Si parte infatti da un costo unitario di soli 49 centesimi ad unità, sicuramente uno dei prezzi più bassi sul mercato per questo tipo di dispositivo di protezione individuale.

Le offerte al momento più vantaggiose dal punto di vista economico sono per la precisione due.

La più economica consente di acquistare 50 mascherine N95 al prezzo di circa 24 euro circa, per un costo unitario assesta dunque a circa 0,49 euro circa per unità.

Ecco qui di seguito il link per acquistare:

Sarà necessario aggiungere pochi euro per la spedizione, costo aggiuntivo che rialzerà di pochissimo il prezzo unitario.

La seconda offerta è praticamente equivalente e consente di acquistare 50 mascherine N95 al prezzo di circa 25 euro circa, per un costo unitario assesta dunque a circa 0,50 euro circa per unità.

Ecco il link dedicato:

Anche in questo caso sarà necessario aggiungere pochi euro per la spedizione.

Per chi preferisse acquistare un numero inferiore di mascherine, ecco qui di seguito le offerte, con prezzi unitari leggermente meno bassi ma pur sempre vantaggiosi.

Nonostante l’arrivo dei nuovi vaccini, le mascherine non ci lasceranno tanto presto, saranno comunque un dispositivi essenziale per continuare a contenere la pandemia di coronavirus. Meglio dunque continuare a farne scorta per i prossimi mesi, sfruttando le offerte del momento, che sono sempre più interessanti.

Per chi fosse alla ricerca di altre occasioni, la pagina sulle offerte dedicate alle mascherine – ed in generale ai dispositivi utili per contrastare il coronavirus – può essere visionata seguendo questo link diretto.

Tutte le offerte sono valide fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.