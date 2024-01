Solo 13 euro per il robot proiettore che vi trasforma il tetto in una galassia

Solo 13 euro per questo piccolo astronauta che proietta sulle pareti di casa, e sul tetto, un’intera galassia di luci a led. Potete acquistarlo in sconto a questo indirizzo.

Il proiettore a forma di astronauta è molto più di una lampada da tavolo; è un portale verso il cosmo che trasforma la propria camera in un’esperienza notturna visiva davvero magica.

Il proiettore presenta una varietà di colori, creando un cielo stellato e personalizzabile. Sarà possibile, infatti, controllare la modalità cromatica per adattarla ai propri gusti.

E’ possibile scegliere diverse opzioni, sia di colore, che di design: il primo è un astronauta che suona la chitarra, il secondo invece regge in mano una nuvola. Entrambe le opzioni offrono un design leggero e compatto, perfetto da posizionare il su qualsiasi della stanza, dal comodino alla scrivania.

Il proiettore è dotato di un telecomando per un controllo facile e pratico delle impostazioni e delle modalità di illuminazione.

Per 13 euro, questo proiettore è davvero un ottimo regalo per i più piccoli, e non solo. Sicuramente è possibile posizionarlo nella stanza dei bambini, così da creare un panorama stellato e rilassante sul tetto o le pareti della stanza.

Solitamente ha un costo di oltre 40 euro, ma al momento è possibile acquistarlo a 13 euro, cliccando direttamente a questo indirizzo.