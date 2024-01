JBL CES 2024 con microfoni, cuffie TWS con schermo a tanti nuovi speaker

Sono quattro le novità principali che JBL sta mostrando alla fiera di Las Vegas, ma una è più esclusiva delle altre: stiamo parlando dei JBL Xtreme 4, JBL Clip 5 e JBL Go 4, accumunati dal supporto della tecnologia Auracast, prima volta in un prodotto JBL e che abilita l’accoppiamento stereo o multi-speaker tra diversi diffusori.

Altoparlanti wireless

Questa nuova linea per altro è particolarmente attenta all’ambiente, datosi che il 70% delle parti sono costruite in plastica riciclata post-consumo (PCR) e il 100% di tessuto PCR per la griglia dei diffusori.

Nelle varianti camouflage, rosso, viola, grigio, blu e nero, JBL Go 4 arriva ad aprile al prezzo di 49,99 € mentre JBL Clip 5 è previsto per il mese successivo a 69,99 €. Per JBL Xtreme 4 invece sono previste soltanto le varianti blu, camouflage e nero, arriva a marzo e costerà 349,99 €.

Auricolari

La seconda novità è la linea di auricolari JBL Live TWS 3 composta di diversi modelli – Buds, Beam e Flex – che condividono una particolare custodia di ricarica (la Smart Charging Case) che offre il pieno controllo degli auricolari e di numerose funzionalità senza dover collegare un dispositivo mobile o l’app JBL Headphones grazie al display touch incorporato da 1,45 pollici.

Presenti le tecnologie Hi-Res Audio in modalità wireless e JBL Signature Sound, c’è anche il Bluetooth 5.3 con LE che promette connessioni multipoint stabili e una maggiore durata della batteria.

Con impermeabilità certificata IP55, quattro qui le colorazioni – viola, blu, argento e nero – e un prezzo di 199 € con disponibilità da giugno.

Party speaker

Nuovi anche i JBL PartyBox Club 120, JBL PartyBox Stage 320, una rinnovata generazione di party speaker caratterizzata da un’autonomia prolungata alimentata da una batteria sostituibile e tecnologia AI Sound Boost di Harman che analizza l’audio in tempo reale per ottimizzare il livello di uscita acustica ed offrire così un suono più potente con distorsione inferiore.

Arrivano ad aprile: JBL PartyBox Club 120 costa 399,99 €, JBL PartyBox Club 320 invece viene proposto a 599,99 €.

Microfoni

Per finire protagonista in fiera è l’espansione della linea di microfoni Quantum Stream con i modelli JBL Quantum Stream Talk, JBL Quantum Stream Studio e JBL Quantum Stream Wireless che promettono riproduzione di contenuti di elevata qualità indipendentemente dal fatto che si stia registrando podcast con ospiti, creando l’ultima canzone di successo o semplicemente chiacchierando coi fan online.

Arrivano a marzo al prezzo di 49,99 € per Quantum Stream Talk, mentre JBL Quantum Stream Wireless costa 99,99 € e JBL Quantum Stream Studio 149,99 €.

Se volete scoprire tutte le novità del CES 2024 non dovete far altro che accedere a questa sezione del nostro sito; se invece siete interessati agli annunci tech più importanti delle fiere del momento, questa è la sezione del nostro sito che fa al caso vostro.