FIAT Topolino elettrica si acquista a 39 euro al mese

FIAT Topolino, l’elettrica che somiglia tanto alla Citroen Ami è disponibile al momento a 39 euro al mese. Ecco come si formula l’offerta, se volete acquistarla.

La FIAT Topolino rappresenta un’opportunità unica per coloro che cercano un’auto economica senza rinunciare alla qualità e allo stile italiano. Con un prezzo di partenza di 7.543,68 €, la Topolino offre una soluzione di mobilità accessibile a un canone mensile davvero basso: appena 39,00 € al mese.

Il prezzo di vendita di FIAT Topolino è di 7.511,17 €, inferiore al prezzo di listino di 9.890,00 €. Acquistandola tramite piano di finanziamento della durata di 48 mesi, con un chilometraggio annuale di 5000 km, il canone mensile sarà di soli 39,00 €, di cui 31,50 € rappresentano il canone finanziario e 7,50 € le spese di gestione del leasing.

C’è un anticipo di 2.582,70 €, suddiviso tra 2.559,20 € di canone finanziario, 16,00 € di imposta sostitutiva e 7,50 € di spese di gestione del leasing, mentre il valore di riscatto alla fine del periodo di leasing è fissato, invece, a 4.170,92 €, offrendo ai conducenti la possibilità di diventare proprietari dell’auto a un prezzo vantaggioso.

Tramite questo finanziamento, il tasso annuo nominale fisso (TAN) è del 6,99%, mentre il tasso annuo effettivo globale (TAEG) è del 9,42%. Gli interessi complessivi ammontano a 699,51 €. Questo prezzo è possibile grazie all’ecobonus di 2.346,32 €.

È importante notare che il costo di eccedenza chilometrica è di 5,00 € ogni 100 km, pertanto è fondamentale monitorare attentamente il chilometraggio per evitare spese aggiuntive.

In sintesi, la FIAT Topolino è un’opportunità di mobilità economica e accessibile grazie a un piano di leasing vantaggioso. Con un canone mensile di soli 39,00 € l’offerta si presenta come un’opzione attraente per coloro che cercano un’auto efficiente senza compromettere lo stile italiano. Da notare che in fase di acquisto viene già stipata la effettiva disponibilità del veicoli, che al momento è di 19 settimane.

Su Macitynet trovate tutte le notizie sulle innovazioni per auto e mobilità nella nostra sezione ViaggiareSmart.