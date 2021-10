Solo 30 euro per un caricabatterie da 66W con due porte USB-C, ideale per iPhone e Mac

Se avete comprato un nuovo iPhone e la vostra priorità è ricaricare il telefono assieme ad altri dispositivi come un MacBook Air, un iPad o anche un MacBook Pro andate subito su Amazon dove oggi comprate a solo 30 euro un caricabatterie Ugreen a due porte con potenza fino a 66W.

Questo accessorio non è piccolo come altri che abbiamo presentato nei giorni scorsi (ad esempio questo, sempre di Ugreen) ma ha la particolarità di avere due porte USB e una potenza fino a 66W. Questo significa che si tratta del prodotto ideale per chi ha un telefono (non solo un iPhone ovviamente) e un computer oppure due telefoni o, magari due tablet da ricaricare insieme.

Se ad esso si collega un solo dispositivo questo può essere ricaricato fino a 66W. Si tratta delle potenza ideale per uno degli ultimi MacBook Pro, inclusi quelli con processore Intel da 13″, un MacBook Air di qualunque genere, un iPad Pro e così via. Può persino essere utile per tenere attivo e ricaricare, anche se lentamente, un MacBook Pro 16″.

Se si collegano due dispositivi uno viene caricato a 20W e uno a 45W; anche in questo assetto rappresenta il prodotto ideale per il mondo Apple. 20W sono sufficienti a gestire un Magsafe al massimo delle sue prestazioni oppure, ovviamente, anche un iPhone via cavo; i restanti 45W bastano per un iPad di qualunque tipo oppure per un MacBook Air. La porta da 45W può essere usata anche per tenere attivo un qualunque MacBook Pro anche se ovviamente la ricarica sarà molto lenta.

Il caricabatterie Ugreen costerebbe 36 euro, ma grazie ad uno sconto lo pagare 30,59€.

Click qui comprare