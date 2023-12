Volkswagen torna ai pulsanti fisici

Potrebbe sembrare controcorrente, ma come ha dimostrato la scomparsa della Touch Bar sul MacBook Pro, i controlli touch non sono sempre una buona idea, soprattutto sulle auto, come ora dimostra l’ultima mossa di Volkswagen con il ritorno, almeno in parte, ai pulsanti fisici.

Come segnalato da Autocar presso il Volkswagen City Studio di Copenhagen, la concept car elettrica ID. 2all ora presenta un interno leggermente aggiornato, con il cambiamento più significativo rappresentato dal ritorno dei pulsanti fisici sotto il touchscreen centrale.

Secondo il designer di interni del marchio, Darius Watola, questo sarà “un nuovo approccio per tutti i modelli” basato sul “recente feedback da parte dei clienti”, specialmente quelli in Europa che desideravano “più pulsanti fisici”.

Durante un’intervista di lancio della Tiguan su Autocar a giugno, il CEO di Volkswagen, Thomas Schäfer, aveva già riconosciuto le critiche dei clienti sull’eccessivo affidamento ai controlli touch, in particolare su Golf Mk8 e ID.3, senza dimenticare la stessa tendenza nell’intera industria automobilistica.

L’esecutivo era addirittura arrivato a dichiarare che l’approccio precedente, basato pesantemente sui comandi touch e sostenuto dal suo predecessore, Herbert Diess, aveva “sicuramente causato molti danni” in termini di fedeltà dei clienti.

Nuova ID. 2all

La ID. 2all si basa sulla piattaforma MEB Entry aggiornata di Volkswagen e monta un motore da 223 CV che può raggiungere i 100 km/h in meno di sette secondi. Per quanto riguarda l’autonomia, questa vettura può apparentemente percorrere fino a 450 km con una singola carica, ma ciò vale per la versione con batteria da 56 kWh, più grande e avanzata, e non per la versione di base da 38 kWh.

Ci si aspetta che questo veicolo elettrico, per ora in fase di concept, costi meno di 25.000 euro quando sarà lanciato come modello di produzione in Europa nel 2025. L’azienda ha anche recentemente anticipato ID. 2all SUV, descritto come “il fratello di ID. 2all”, ma non sarà disponibile fino al 2026.

Per tutte le notizie di macitynet che trattano di veicoli elettrici, mobilità smart e guida autonoma rimandiamo alla sezione ViaggiareSmart del nostro sito.