Solo 44 € per la stampante DeskJet 2820e per Pc, Mac e iPhone

Pubblicità

Se vi serve una buona stampante a colori, perfettamente compatibile con iPhone, iPad e Mac oltre che che gli altri sistemi operativi, ecco l’occasione; su Amazon va in offerta la HP DeskJet 2820e che pagate solo 44 € con tre mesi di inchiostro inclusi nel prezzo

Questa stampante rappresenta l’ideale per la casa e il piccolo ufficio quando si devono produrre stampe rapidamente e di buona qualità a colori. È compatta, ben costruita e facilissima da mettere in funzione; una specifica app pensa a tutto e ci si trova con il sistema perfettamente funzionante in pochissimi minuti.

La HP DeskJet 2820e è una stampante USB ha anche la connettività Wi-Fi. Questo consente di stampare senza alcuno sforzo direttamente da ogni dispositivo connesso via wireless. Nel caso dei dispositivi Apple il sistema si fonda su Airprint che come tutti gli utenti della Mela dovrebbero sapere consente di creare stampe in maniera immediata da ogni dispositivo capace di collegarsi in wireless senza settaggi, drivers e configurazioni.

La stampante in offerta consente di produrre copie in bianco e nero da 1200 x 1200 dpi e a colori di 4800 x 1200. La qualità delle stampe è molto buona per una stampante con questo prezzo senza tecnologia laser.

Tra le altre funzioni degne di nota

Funzione scanner piano e copia

Cassetto da 100 fogli

Stampa in fronte/retro automatico,

WiFi “autoriparante” fa fronte alle problematiche wireless in automatico

La HP DeskJet 2820e include tre mesi di inchiostro gratis. In pratica si possono ricevere ricambi delle cartucce gratis per tutto questo tempo a patto di restare nel numero di copie previste. Successivamente è possibile cancellare l’abbonamento oppure confermarlo a pagamento.

La HP DeskJet 2820e costerebbe intorno ai 60 euro. Amazon la propone a 44 euro.