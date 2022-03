Sono di Apple 7 dei 10 smartphone più venduti al mondo nel 2021

Tra i primi dieci smartphone più venduti al mondo nel 2021, sette sono di Apple: un dominio incontrastato quello dell’azienda di Cupertino che vede i suoi iPhone occupare tutti e cinque i primi posti della classifica. Al terzo gradino del podio c’è l’ultimo nato iPhone 13, mentre al primo e secondo posto troviamo rispettivamente l’iPhone 12 e la sua variante Pro Max. Due quindi dei tre telefoni più venduti non fanno parte della linea Pro, che ritroviamo al quarto posto della classifica con l’iPhone 12 Pro; il quinto invece è l’iPhone 11 di due anni fa.

Come notato da Counterpoint Research, il nuovo iPhone 13 è riuscito a guadagnarsi la terza posizione nonostante fosse in vendita soltanto da settembre mentre la variante Pro Max della stessa generazione si è posizionata al nono posto della classifica. Il settimo iPhone che finisce tra i primi dieci è l’iPhone SE 2020, che si è guadagnata l’ottava posizione; questo dimostra come il più compatto e tascabile dei telefoni di Apple sia ancora oggi in grado di trovare spazio in un mercato fatto di telefoni invece sempre più grandi ed è forse il motivo che dovrebbe aver spinto Apple ad aggiornarlo proponendone una terza edizione che, salvo sorprese, dovrebbe essere svelata proprio all’evento Peek Performance in onda tra poche ore.

«L’ultima serie di iPhone 13 sta andando bene» scrive Counterpoint nel suo rapporto: «l’iPhone 13 è stato il più venduto del quarto trimestre 2021, seguito da iPhone 13 Pro Max e da iPhone 13 Pro». Coi sette iPhone tra i primi dieci, «Apple si è assicurata il numero di posti occupati più alto di sempre: i primi tre telefoni hanno contribuito per il 41% delle vendite totali dell’azienda». Dalle statistiche emerge inoltre che il lancio della generazione precedente (la numero 12) essendo stato tardivo rispetto alla tradizione, ha spostato parte della domanda che generalmente si registrava durante le festività natalizie del 2020 ai primi mesi del 2021, contribuendo così con la scalata dell’anno in questione.

Inoltre questo rapporto ci dimostra come i primi dieci telefoni siano quelli che maggiormente stanno guidando la crescita di questo mercato: nel 2020 infatti rappresentavano il 16% di tutti gli smartphone venduti, mentre la fetta dell’anno scorso è pari al 19%. Per completezza facciamo notare che il resto della classifica è composto dal Galaxy A12 di Samsung che si è fermato alla sesta posizione mentre gli ultimi due posti, il settimo e il decimo, sono occupati rispettivamente dal Redmi A9 e dal Redmi 9 di Xiaomi.