Sonos aggiorna il dolby Atmos di ARC e l’Assistente Google di ROAM

Gli speaker intelligenti di Sonos sono veramente intelligenti e grazie agli aggiornamenti firmware sono in grado di apportare nuove funzionalità e risolvere pure problemi di gioventù. E’ quello che accade con l’update appena rilasciato delle applicazioni Sonos per iOS e Android e due degli speaker più recenti dell’azienda, ARC e ROAM.

Alla potente soundbar ARC che abbiamo recensito su questa pagina viene aggiunta una nuova funzionalità, quella della regolazione dei canali “superiori” di Dolby Atmos: il dispositivo ha infatti due speaker che puntano verso l’alto e i canali ora possono essere regolati più precisamente e indipendentemente dalla tecnologia di riconoscimento dell’ambiente Truplay per ricostruire la posizione virtuale in altezza del due canali Atmos dedicati.

Il suono diretto verso il soffitto aiuta a ricreare i canali posteriori scavalcando di fatto le spalle dell’ascoltatore: la regolazione viene fatta rispetto allo zero di altezza dello speaker tenendo conto anche del posizionamento della soundbar rispetto al TV.

La soundbar ha la possibilità anche di gestire l’equalizzazione in maniera basica regolando bassi ed alti e può essere abbinata ovviamente anche a canali posteriori “fisici” per il surround: si potranno usare gli speaker Sonos ONE SL per un sistema davvero completo.

Per quanto riguarda la versatile Sonos ROAM, l’ultima portatilissima novità di Sonos, l’aggiornamento risolve un problema che si verificava con l’utilizzazione di Assistente Google: la modalità di attesa dei comandi impediva praticamente allo speaker di andare in stop e questo consumava la batteria anche in standby. Con il firmware appena rilasciato il problema è stato risolto e si potranno usare senza problemi i comandi vocali di Google e pure quelli di Alexa. Ricordiamo che tutti gli speaker Sonos recenti sono compatibili con Airplay 2.

Tutti i servizi sui prodotti Sonos sono reperibili in questa sezione di Macitynet.