Sonos Play:1, raro sconto su Amazon: 159 €

Grazie ad Amazon avete una buona occasione per entrare nel mondo Sonos. L’altoparlante Sonos Play:1, l’entry level della gamma dell’azienda americana specializzata in home audio, scende infatti a 159 euro con una offerta a tempo.

Nonostante sia il più piccolo, semplice e compatto dei sistemi di Play:1 offre tutti i vantaggi dei prodotti Sonos che si basano su tecnologia Wi-Fi e non Bluetooth. Grazie a questo non solo si ha una più vasta copertura dell’ambiente, ma anche una migliore qualità del suono.

PLAY:1 integra un mid-woofer e tweeter che, a detta del pruduttore offrono un suono “profondo, intenso e avvolgente”. Bassi potenti,, medi e alti nitidi e una tecnologia di elaborazione dedicata permettono di ridurre al minimo la distorsione, anche a tutto volume.

È possibile ascoltare in streaming la music sfruttando con un’apposita app. Si possono riprodurre brani e playlist dai servizi musicali più diffusi, come Spotify e Apple Music e Rdio, ascoltare la propria libreria musicale, sia che sia memorizzata nel computer, nel cloud, nello smartphone o nel tablet, o sintonizzarsi stazioni radio, podcast e programmi presenti in Internet da tutto il mondo. È anche possibile i accoppiare due unità PLAY:1 per ottenere il suono stereo oppure due PLAY:1 come diffusori posteriori in abbinata alla PLAYBAR e al SONOS SUB per creare un suono home theater 5.1 per la TV.

Sonos Play:1 costa normalmente 179 euro e questo prezzo è solitamente fisso visto che è difficile trovare prodotti Sonos scontati. Amazon invece lo ribassa di 20 euro a 159€