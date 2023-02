Sony spacca il record spedizioni di PlayStation 5

La sezione videoludica di Sony ha avuto un natale da record, con 7,1 milioni di PS5 spedite da ottobre a dicembre, rispetto ai 3,9 milioni dello stesso trimestre dello scorso anno. Si tratta di un enorme aumento dell’82%, dovuto alla risoluzione – in gran parte – dei problemi di approvvigionamento dell’azienda, già annunciati dalla società qualche giorno fa. In altre parole, adesso è più facile accaparrarsi una Playstation 5 a prezzi umani.

Tutto ciò ha portato a un enorme aumento delle entrate, poiché il segmento Game & Network Services ha raggiunto 1,25 trilioni di yen, ossia 9,7 miliardi di dollari, in aumento del 53% su base annua. Ciò include oltre il doppio delle entrate per la sezione hardware e software (30%), servizi di rete (20 percento) e altri, tra cui PSVR e vendite di software first-party su altre piattaforme (73%).

Volendo riassumere tutto questo in un dato numerico, Sony ha venduto 32,1 milioni di PS5 rispetto ai 25 milioni di novembre 2022, quindi le vendite unitarie totali sono aumentate del 28% in un solo trimestre. Significa anche che Sony potrebbe raggiungere la sua previsione di vendita PS5 per l’anno fiscale 2022 di 37 milioni di unità entro la fine del suo anno fiscale.

Ricordiamo che Sony ha combattuto l’acquisizione di Activision da parte di Microsoft, anche se Microsoft stessa ha recentemente sottolineato che Sony ha cinque volte più IP esclusive di Xbox. In termini di titoli first-party, God of War Ragnarök e Ghost of Tsushima Director’s Cut sono stati trainanti per le vendite di questo trimestre.

I numeri record di PS5 e della sezione gaming di Sony fanno impallidire quella di altri segmenti, anche se il business dei sensori di imaging continua ad aumentare, con un aumento delle vendite del 63% su base annua a 417 miliardi di yen (3,24 miliardi di dollari). Sony si prende così la parte del leone nel campo dei sensori per fotocamere, sia per quelli destinati agli smartphone, che per quelli impiegati nelle fotocamere mirrorless.

Tutte le notizie dedicate a Finanza e Mercato sono disponibili a partire dai rispettivi collegamenti.