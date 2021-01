Sony forse farà risorgere Xperia Compact

Con iPhone 12 mini Apple ha dimostrato a tutti che l’era degli smartphone compatti potrebbe non essere ancora conclusa, anche se secondo alcuni report le vendite risultano inferiori alle previsioni di Cupertino. Chissà che il coraggio di Apple possa spingere altri competitor Android a fare altrettanto. Il primo a salire sul carro degli smartphone compatti potrebbe essere Sony, che secondo le ultime indiscrezioni potrebbe decidere di far risorgere Xperia Compact.

Il note OnLeaks ha condiviso quelle che, secondo lui, sono immagini e primi dettagli di Xperia Compact, il revival di Sony di una piccola linea telefonica abbandonata dopo XZ2 Compact del 2018. Il dispositivo avrebbe dimensioni leggermente maggiori rispetto al suo rivale Apple, ma il suo schermo da 5,5 pollici e il corpo davvero compatto in generale potrebbero renderlo attraente per quella fetta di pubblico che non ama molto gli smartphone delle ultime generazioni, che spesso vantano una diagonale di oltre 6,5 pollici.

Non è certo quale processore utilizzerebbe Xperia Compact, ma Sony troverebbe spazio per due fotocamere posteriori (una delle quali da 13 MP), una selfie cam da 8 MP all’interno della tacca, oltre a non dimenticare un jack per cuffie da 3,5 mm. Come molti telefoni Sony, Xperia Compact proporrà un lettore di impronte digitali incorporato nel pulsante di accensione. Non è certo quando Sony rilascerà questo terminale più compatto, anche se l’anticipazione storia suggerisce che potrebbe essere annunciato a febbraio e spedito in primavera.

Che ci sia, o meno, un mercato per questa tipologia di terminali lo dirà solo il tempo. Oltre alle voci di una riduzione della produzione, Consumer Intelligence Research Partners ha recentemente affermato che le vendite di iPhone 12 mini hanno rappresentato solo il 6% delle vendite totali di iPhone 12 tra ottobre e novembre.

Da allora qualcosa potrebbe essere cambiato, ma è possibile che Sony si rivolga a un pubblico di nicchia, persone che desiderano un telefono piccolo ma completo, e che si rifiutano di acquistare un iPhone. Inoltre, il “mancato successo” di iPhone 12 mini potrebbe derivare dalla stessa concorrenza degli altri iPhone 12, mentre questo Xperia Compact non godrebbe di “avversari” di spicco, considerando che gli attuali top di gamma Android propongono dimensioni certamente maggiori.

La nostra recensione su iPhone 12 mini potete leggerla a questo indirizzo, invece tutto quello che c’è da sapere sui terminali della generazione iPhone 12 è riassunto in questo articolo di macitynet. Tutte le notizie e gli articoli dedicati all’universo Android sono disponibili da questa pagina.