SpaceX lancia i satelliti UE della costellazione Galileo

Altro successo registrato da SpaceX, che negli scorsi giorni ha lanciato in orbita un nuovo satellite delle rete europea Galielo, con decollo dalla Cape Canaveral Space Force Station in Florida. SpaceX ha effettuato il lancio dei satelliti che rispondo alla missione Galileo L-13 dal Pad 40 a Cape Canaveral. A raggiungere l’orbita è stato il razzo Falcon 9, con il primo stadio identificato come B1067.

Si è trattato del 22° volo per questo particolare booster del Falcon 9, precedentemente impiegato in 12 missioni Starlink e due missioni di rifornimento per la Stazione Spaziale Internazionale (ISS). Le missioni Galileo, ricordiamo, sono gestite dall’Agenzia dell’Unione Europea per il Programma Spaziale (EUSPA) e forniscono quello che l’agenzia definisce “il sistema di posizionamento più preciso al mondo”.

SpaceX ha confermato l’avvenuto dispiegamento del satellite Galileo L13 alle 22:26 EDT, circa tre ore e mezza dopo il lancio, ossia le 4:26 del mattino, ora italiana.

Questo è stato il 90° lancio dell’anno per SpaceX, e altri sono già in programma. Già nei giorni successivi a questo lancio, infatti, è previsto il lancio della missione Starlink 9-17 alle 7:12 PDT dalla base Vandenberg Space Force in California, che porterà in orbita un nuovo gruppo di satelliti Starlink.

Il primo stadio del Falcon 9 di questa missione è atterrato sulla nave-drone ‘Of Course I Still Love You’ nell’Oceano Pacifico. Ancora, SpaceX lancerà un altro Falcon 9 con la capsula Dragon per trasportare un equipaggio di quattro persone verso la ISS. Questo lancio è previsto per il 26 settembre alle 14:05 EDT, sempre che le condizioni meteorologiche lo permettano.

Continua a registrare sempre nuovi successi anche la divisione Starlink di SpaceX che porta internet ovunque nel mondo tramite la più grande costellazione di satelliti in orbita bassa. I piani di abbonamento per Internet via satellite Starlink sono disponibili anche in Italia.

