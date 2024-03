SpaceX costruirà centinaia di satelliti spia per gli USA

Secondo quanto riportato da Reuters, SpaceX di Elon Musk è stata contattata dall’Ufficio per il Riconoscimento Nazionale (NRO) del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti per costruire una rete di centinaia di satelliti spia in bassa orbita, in grado di operare come un unico sciame per tracciare bersagli a terra.

Il rapporto, che cita cinque fonti a conoscenza del programma, si basa su precedenti segnalazioni di The Wall Street Journal che avevano già rivelato che SpaceX aveva firmato un contratto da 1,8 miliardi di dollari nel 2021 con un’agenzia governativa allora non meglio specificata.

Questa rete di satellitia spia, chiamata Starshield, sarebbe in grado, secondo quanto riferito, di raccogliere immagini continue di tutto il pianeta, mettendo questi dati a disposizione dell’intelligence statunitense, utilizzando una combinazione di grandi satelliti per la raccolta di dati e satelliti di trasmissione per inviare informazioni.

Secondo una fonte che ha parlato ai microfoni di Reuters, la tecnologia ha il potenziale per rendere impossibile a chiunque “nascondersi”. Per il momento né SpaceX, né l’ NRO hanno confermato direttamente il coinvolgimento dell’azienda nel progetto, ma un portavoce dell’NRO ha detto a Reuters che “l’Ufficio per il Riconoscimento Nazionale sta sviluppando il sistema di intelligence, sorveglianza e ricognizione basato sullo spazio, più diversificato e resiliente che il mondo abbia mai visto”.

Lo scorso autunno è stato riferito che SpaceX aveva ottenuto un contratto da 70 milioni di dollari con la Space Force per fornire comunicazioni satellitari nell’ambito del suo programma Starshield. Questa è una entità distinta dalla costellazione Starlink di SpaceX, almeno secondo Elon Musk, che ha affermato che Starlink “deve essere una rete civile”, mentre Starshield è destinata a scopi governativi e di sicurezza nazionale.

Negli scorsi giorni Starlink, divisione di SpaceX, ha lanciato una promozione che per la prima volta in Italia porta il prezzo di Internet via satellite in linea con i collegamenti via fibra. Per tutte le notizie sulle imprese di Elon Musk rimandiamo alla sezione dedicata, invece per gli articoli su Tesla si parte da questa pagina di macitynet.