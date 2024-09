Scarica gli sfondi iPhone 16 per svecchiare l’iPhone gratis

Pubblicità

Se l’idea di acquistare un nuovo iPhone 16 o 16 Pro non vi attira, anche per via del prezzo di listino piuttosto salato, sappiate che c’è un modo semplice e a costo zero per svecchiare i vostri dispositivi più datati: non si tratta di magia, ma semplicemente di scaricare i nuovi sfondi per iPhone 16. Non aggiungeranno di certo funzionalità in più, ma serviranno a dare un tocco di novità almeno a livello visivo il vostro iPhone.

Apple ha presentato ufficialmente i nuovi iPhone 16 e iPhone 16 Pro, dispositivi che introducono numerose novità, inclusi nuovi colori. Proprio per abbinarsi a queste tonalità, la multinazionale della Mela ha anche creato nuovi sfondi esclusivi per i modelli di iPhone 16. Esclusivi, ma che tutti possono scaricare in rete e usare sui precedenti iPhone.

Sfondi iPhone 16

Gli sfondi per i modelli iPhone 16 sono disponibili in cinque varianti di colore: Ultramarine (blu), Teal (verde), Rosa, Bianco e Nero. Se volete proprio esagerare, dando un tocco di “Pro” al vostro dispositivo, anche se un modello standard, è possibile anche scaricare i nuovi sfondi di iPhone 16 Pro, che presenta sfere scure in sfumature di blu, giallo, arancione e verde.

Come succede per ogni nuova generazione di iPhone i nuovi sfondi Apple vengono messi a disposizione per il download, gratis per gli utenti, nei giorni di lancio degli ultimi modelli. Gli sfondi degli iPhone 16 sono stati raccolti da 9to5mac e si possono scaricare a partire da questa pagina.

Se, invece, non vi accontentate semplicemente di un nuovo sfondo, allora potreste sempre scegliere il vostro iPhone 16 da acquistare. Per farlo vi consigliamo di partire da questo indirizzo, dove sono presenti i prezzi e i collegamenti per l’acquisto dei vari modelli su Amazon.

Ultimi annunci Apple

Il 9 settembre sono stato annunciati i nuovi iPhone 16/Plus, gli iPhone 16 Pro/Max, AirPods 4 e Apple Watch 10: cliccando sui nomi dei prodotti potrete leggerne l’approfondimento. Per un riepilogo di tutto quel che è stato presentato da Apple in questa occasione vi invitiamo a consultare invece questo articolo.