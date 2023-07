Speciale Estate, bici elettriche fino al 50% su Gogobest

Se c’è la possibilità di lasciare l’auto in garage, in questo caldo periodo estivo spostarsi per le strade in bicicletta è sicuramente un vantaggio sotto molti punti di vista: parcheggi ovunque e soprattutto l’aria fresca rendono il tutto sicuramente più piacevole, specie se si opta per una bici elettrica che non fa sudare perché “pedala lei”. In tal caso fareste bene a dare un’occhiata alle offerte estive lanciate in questi giorni su Gogobest.

Il negozio infatti ha predisposto promozioni per le migliori e-bike in vendita nel suo store con cadenza settimanale, sicché ogni settimana c’è la possibilità di trovare la bici dei propri sogni ad un prezzo fortemente scontato.

Cosa bolle in pentola

Ad esempio in questi giorni si può risparmiare ben 600 € acquistando una delle trenta GF750 in promozione. Si tratta di una biciclette elettrica davvero particolare perché è potente, veloce, e soprattutto comoda. Monta infatti ben due motori per un totale di 2.000 Watt capaci di spingere la bici, il conducente ed un eventuale passeggero. Per entrambi infatti c’è a disposizione una lunga sella, come quella di un motorino, e c’è anche un portapacchi posteriore che può sorreggere fino a 60 chili di peso, quindi ci sta tranquillamente un bimbo con un seggiolino. Potete saperne di più leggendo questo nostro articolo dedicato.

Chi vuole una mountain bike elettrica trova invece la Bezior XF103 a 799,99 € mentre per 699,99 € ci si può portare a casa una bici da corsa come la Gogobest R2 o la AVAKA R3 che è perfetta per la città.

Non solo biciclette

Chi invece la bici cel’ha già può comunque fare un salto e dare un’occhiata alle offerte sugli accessori, che vedono scontare fino al 50% e più anche caschi, selle, luci, borse, zaini, portapacchi, attrezzi per la riparazione d’emergenza, supporti per telefoni, catene e lucchetti antifurto e molto altro ancora.

I vantaggi di Gogobest

Il negozio, di cui abbiamo già parlato altre volte in occasione di altre interessanti promozioni, è molto valido non solo perché vende ottime e-bike ma anche perché le tiene depositate nei magazzini europei, il che significa che dopo l’acquisto si riceveranno a casa in 2-6 giorni. E soprattutto con 2 anni di garanzia.

Maggiori informazioni sulla pagina promozionale.