GOGOBEST R2, bici da corsa elettrica a meno della metà prezzo

Gli appassionati di ciclismo possono beneficiare dei vantaggi della pedalata assistita con una bicicletta che sembra in tutto e per tutto una bici da corsa, sebbene sia effettivamente elettrica: si tratta della GOGOBEST R2 che, al momento, è in super-sconto tanto che costa meno della metà del prezzo di listino.

Come dicevamo il punto forte è l’estetica: appare infatti come una normale bicicletta da corsa, con ruote dal battistrada sottile e manubrio a curva, e mai si direbbe che in realtà gode dell’assistenza di un motore elettrico datosi che i componenti che abilitano queste funzioni, batterie incluse, sono stati intelligentemente incorporati nel telaio, lasciando così che la bici rimanga agile e snella.

Usa infatti un motore da 250 Watt che può spingere il ciclista fino a 25 chilometri orari (li raggiunge in 4,9 secondi) anche su strade con pendenza massima di 25° e con un’autonomia massima di 80 chilometri con una sola carica, che si completa in circa 5 ore.

Monta poi freni a disco con rapida dissipazione del calore su entrambe le ruote, un cambio Shimano a 7 marce e un ampio schermo LCD montato sul manubrio dove poter leggere la velocità, la potenza del motore in quel preciso momento, i chilometri percorsi, la marcia innestata, il tempo di percorrenza e altri dati utili al ciclista.

Molto buono anche il telaio, costruito in lega di alluminio 6061 e con un trattamento termico T4T6 che assicura protezione alla corrosione e alla ruggine.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto, allora sappiate che in questo momento è in sconto: invece di 1.899,99 € potete risparmiare 1.200 € spendendo 699,99 €.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

