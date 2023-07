AVAKA R3, bici elettrica in sconto con codice

Sembra una bicicletta tradizionale invece nel telaio la AVAKA R3 incorpora una batteria che alimenta il motore incorporato nella ruota posteriore beneficiando così di un supporto elettrico per tutti gli spostamenti in città. Se volete comprarla, adesso c’è uno sconto attivo con un codice.

Si tratta di una bicicletta elettrica pensata per la mobilità cittadina in quanto monta ruote da 27 pollici con battistrada per l’asfalto; tuttavia ai bordi presenta alcuni tasselli che le permettono di garantire una buona tenuta anche su strade di campagna, offrendo così una più ampia versatilità.

Come dicevamo uno dei maggiori punti di forza è il design minimalista, che la fa confondere facilmente con una comunissima bicicletta. In realtà come dicevamo è un modello elettrico che promette fino a 70 chilometri di autonomia con una sola carica usando la pedalata assistita, oppure 35 chilometri se si opta per la modalità full electric.

La batteria si può sganciare e ricaricare con comodo a casa o in ufficio e ci vogliono dalle 4 alle 6 ore per ripristinare completamente l’energia.

Il motore è da 350 Watt e può spingere su salite con una pendenza massima di 25° e a una velocità massima di 25 chilometri orari (raggiungibile in circa 5 secondi), entro quindi i limiti imposti dalle leggi attualmente vigenti in Italia.

Monta freni a disco meccanici su entrambe le ruote, cambio monocorona Shimano a 7 marce e uno schermo LCD certificato IPX5 per resistere anche alla pioggia. Soprattutto, è molto leggera: pesa solo 21 chilogrammi.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto, allora sappiate che in questo momento è in sconto: invece di 799,99 € potete risparmiare il 10% inserendo il codice Get10%Off e quindi spenderete 719,99 €.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.