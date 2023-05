In sconto GOGOBEST GF750, praticamente un motorino elettrico a pedali

Con una bicicletta elettrica non c’è proprio paragone perché GOGOBEST GF750, attualmente in doppio sconto grazie ad offerta + codice, che resta comunque una bici a pedali, è molto più potente, veloce, e soprattutto comoda, rispetto ad una qualsiasi altra bici elettrica che trovate in commercio.

Questo perché innanzitutto monta non uno ma ben due motori: ciascuno per ogni ruota, entrambi da 1.000 Watt, per un totale quindi di 2.000 Watt di potenza che servono per spingere la bicicletta (che pesa comunque non poco, siamo sui 43 chili netti) e il conducente ed un eventuale passeggero che, insieme, non superano i 200 chili di peso.

Per entrambi c’è a disposizione una lunga sella, come quella di un motorino, e c’è anche un portapacchi posteriore che può sorreggere fino a 60 chili di peso, quindi ci sta tranquillamente un bimbo con un seggiolino.

È comoda non solo per l’ampia seduta ma anche per le sospensioni idrauliche sulla forcella anteriore e per via delle ruote fat da 20 pollici di raggio e 4 di spessore, con battistrada dentellato per poter offrire una buona tenuta anche su terreni generalmente pericolosi come breccia, fango, sabbia e neve.

Il motore è progettato per spingere anche su salite con pendenza massima di 45° e c’è un cambio Shimano a 7 velocità per adeguare la spinta senza fatica.

La batteria invece promette fino a 80 chilometri di autonomia con una sola carica, che si porta a termine in 5-8 ore.

Infine, c’è la modalità Full Electric per spingere senza dover neppure pedalare e la velocità massima garantita è di 50 chilometri orari, velocità che sulla carta raggiunge per altro in appena 4,9 secondi.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto, allora sappiate che in questo momento è in offerta: invece di 2.409,99 € è già scontata di 610 €, se poi inserite il codice NGN159G risparmiate altri 100 €, quindi alla fine dei conti vi costa 1.699,99 €.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.