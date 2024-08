SSD esterni, un modello Thunderbolt 5 con velocità strabiliante da Sabrent

Pubblicità

Sabrent è la prima azienda ad aver creato un SSD esterno con Thunderbolt 5. Il dispositivo, denominato “Rocket” è molto veloce e promette una buona dissipazione del calore.

La tecnologia Thunderbolt 5 (presentata da Intel a settembre dello scorso anno) è ancora lontano dall’essere diffusa: non è presente in nessun Mac o dispositivo Apple, e al momento sono pochissimi i produttori di PC che hanno deciso di sfruttarla. Sulla carta offre larghezza di banda bi-direzionale di 80 gigabit al second (Gbps) e 120Gbps con il Bandwidth Boost quando e l’interfaccia viene usata per pilotare display ad altissima risoluzione e refresh rate. Oltre alla superiore velocità, Thunderbolt 5 è retro-compatibile con le connessioni Thunderbolt 4; quest’ultima tecnologia, lo ricordiamo, sulla carta offre larghezza di banda che arriva a 32Gbps.

Sabrent ha mostrato il nuovo SSD esterno Rocket collegato sia a un PC con Thunderbolt 5, sia a un Mac con Thunderbolt 4. Come è facile immaginare, le performance con la connessione di nuova generazione sono di altissimo livello, con velocità di lettura che arrivano a oltre 6000 MB/s e a oltre 5,000 MB/s in scrittura: in pratica il doppio di quanto è possibile ottenere in scrittura con le migliori unità SSD Thunderbolt 4.

Collegato a una porta Thunderbolt 4, l’SSD Rocket ha evidenziato velocità di circa 3,000 MB/s in lettura e scrittura, superiore a molte altre unità SSD Thunderbolt in circolazione. Al sito PetaPixel il produttore Sabrent ha dichiarato che l’SSD Rocket Thunderbolt 5 vanta una migliore efficienza termica. Il prodotto è ancora un prototipo e non sono stati indicati dettagli specifici sul calore. Non è chiaro quando arriverà sul mercato, quali saranno i “tagli” disponibili e, soprattutto, quale sarà il costo ma è probabile che parliamo di prezzi molto elevati.

A inizio luglio sono cominciati ad arrivare i primi cavi Thunderbolt 5.

A questo indirizzo trovate una nostra guida con i migliori SSD esterni per Mac e PC.