Addio a Susan Wojcicki, ex CEO di YouTube

Pubblicità

È morta Susan Wojcick, sedicesima dipendente di Google, donna che ha contribuito in modo rilevante alla nascita di Big G, e che ha – tra le altre cose – guidato il settore pubblicitario dell’azienda, ed è anche stata per circa 10 anni l’A.D. di YouTube.

Il sito The Verge, riferisce che la donna, 56 anni, era arrivata a Google nel 1988; è stata CEO di YouTube da febbraio 2014 a febbraio 2023, decidendo alla fine di lasciare per dedicarsi “alla famiglia, alla salute e a progetti personali”. Quando si è dimessa, nel febbraio dello scorso anno, YouTube vantava oltre 2,5 miliardi di utenti attivi mensili e quasi 30 miliardi di dollari di entrate pubblicitarie annuali.

L’annuncio della morte è arrivato dal marito, Dennis Troper e dal CEO di Google, Sundar Pichai, riferendo che la donna combatteva da tempo con un carcinoma polmonare. Un figlio, Marco Troper, è morto all’inizio di quest’anno per overdose di un mix consigliato per gestire disturbi da panico e ansia.

Wojcicki era stata indicata nel 2014 come una delle persone più importanti nel mondo in mutazione. Oltre ad avere contribuito alla crescita di Google, ha trasformato YouTube nel luogo che ha permesso la nascita di odierne celebrità e influencer. Secondo il San Jose Mercury News è stata lei che aveva all’epoca convinto i dirigenti di Google ad acquisire YouTube nel 2006 per circa 1,65 miliardi di dollari, trasformandolo nel secondo sito web più visitato al mondo, alle spalle solamente di Google stesso.

Wojcicki è stata anche l’artefice di AdSense, circuito pubblicitario al quale ha contribuito l’acquisizione DoubleClick, anche questa fortemente volta da Wojcicki. Nel periodo del suo incarico di supervisione dell’attività pubblicitaria, i ricavi pubblicitari di Big G sono cresciuti da zero a oltre 50 miliardi di dollari nel 2013.

Il CEO di Big G, Sundar Pichai, ha inviato una nota ai dipendenti e in un post su X ha spiegato di essere “Incredibilmente rattristato dalla perdita della mia cara amica Susan Wojcicki dopo due anni di convivenza con il cancro. Una persona fondamentale per la storia di Google, ed è difficile immaginare il mondo senza di lei”.

Nel messaggio ai dipendenti, Pichai, parlando di Wojcicki, ha scritto: “Ha usato la sua posizione per costruire un ambiente di lavoro migliore per tutti”, tra cui l’essere la prima donna di Google a prendere il congedo di maternità. “La sua difesa del congedo parentale ha stabilito un nuovo standard per le aziende di tutto il mondo”.

Il marito ha scritto un messaggio su Facebook: “È con profonda tristezza che condivido la notizia della scomparsa di Susan Wojcicki. La mia amata moglie per 26 anni e madre dei nostri cinque figli ci ha lasciato oggi dopo due anni di convivenza con un cancro al polmone”. Troper ha ricordato Wojcicku come “una mente brillante, una madre amorevole e una cara amica per molti”.