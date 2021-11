Su Amazon chi usa la carta VISA risparmia fino al 15%

Fino al 31 dicembre, acquistando uno dei prodotti idonei e pagando con la carta VISA si ottiene fino al 15% di sconto: è la nuova promozione attiva su Amazon dove è possibile risparmiare acquistando prodotti per la casa, per la cura della persona o quelli elencati nella categorie “sport e tempo libero” e “prodotti sostenibili”, ma anche giocattoli e prodotti di elettronica.

Funziona così: si sceglie uno dei prodotti elencati in questa pagina, si aggiunge nel carrello e automaticamente si ottiene uno sconto del 5% se il prodotto ha un valore inferiore a 50 euro; il 10% di sconto se il suo valore è superiore a 50 euro ma inferiore a 100 euro; del 15% se il valore del prodotto supera i 100 euro.

Questa offerta è limitata ad un solo ordine per fascia di prezzo di prodotto e ad un solo account e per utilizzare il buono sconto è necessario che la modalità di acquisto 1-Click abbia una carta Visa impostata. Amazon inoltre specifica che la promozione è valida fino alla mezzanotte del 31 dicembre «salvo esaurimento dei buoni sconto disponibili» e da essa sono esclusi i Warehouse Deals e i prodotti venduti da terzi nonché i libri (compresi quelli digitali), le riviste, i prodotti digitali, i voucher, le confezioni regalo, i costi di spedizione e altri costi aggiuntivi. Inoltre solo gli utenti con età pari o maggiore ai 18 anni possono riscuotere lo sconto promozionale.

Questa offerta come dicevamo è interessante anche per i nostri lettori perché molti dei prodotti idonei fanno parte della categoria di elettronica. Di seguito trovate qualche esempio, mentre in questa pagina trovate tanti altri prodotti idonei:

Logitech MX Keys per Mac 74,60€ (82,99€)

Logitech K780 Tastiera Multidispositivo 84,40€ (invece di 93,86€)

Magsafe Duo 97,6€ (invece di 114€)

Sony HT-SF200 Soundbar con Subwoofer 101,10€ (invece di 118,90€)

HP LaserJet Pro M28A 101,15€ (invece di 119€)

Apple Magic Keyboard con tastierino Grigio siderale 126,64€ (148,99€)

DJI OM 5 Stabilizzatore per Smartphone 195,15€ (invece di 159€)

HP 4ZB94A Color Laser 150a 164,04€ (invece di 192,99€)

Marshall Stockwell II Altoparlante portatile 127,5€ (invece di 150€)

Apple Cavo da Lightning a USB 19,95 € (invece di 20€)

Cuffie JBL Tune500BT 28,40€ (invece di 29,90€)

Apple Custodia MagSafe in Silicone 41,82€ (invece di 44€)

SuperDrive USB Apple 62,90€ (invece di 69,99€)

Logitech MX Anywhere 3 62,08€ (invece di 68,90€)

Alimentatore MagSafe Originale da 60 W 71,98€ (79,98€)

Panasonic SC-HTB200EGK Soundbar 80W 69,20€ (76,99€)

