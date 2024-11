Apple ha attivato le donazioni per le alluvioni a Valencia

Le gravi alluvioni a Valencia (Spagna) tra martedì 29 e mercoledì 30 ottobre hanno causato almeno 158 morti, e l’evento è considerato uno tra i disastri naturali peggiori della storia del paese, con migliaia di sfollati, decine di dispersi e danni che al momento sono difficilmente calcolabili.

Il CEO di Apple, Tim Cook, ha fatto sapere che l’azienda da lui guidata intende offrire aiuto a supporto dei soccorsi nel sud-est della Spagna.

“Siamo preoccupati per tutti coloro che sono stati colpiti da devastanti e improvvisi alluvioni nella regione di Valencia, Spagna. Apple farà una donazione per aiutare i soccorsi sul campo”, ha scritto Cook su X (Twitter).

We’re thinking of all those impacted by the devastating flash floods in the region of Valencia, Spain. Apple will be making a donation to help with relief efforts on the ground.

