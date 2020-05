Su Apple Arcade sbarca SpongeBob Assalto al Patty e non solo

SpongeBob SquarePants, il divertente protagonista dei cartoni animati, arriva insieme ai suoi amici su Apple Arcade con SpongeBob: Assalto al Patty. Il nuovo gioco platform va ad arricchire il già sostanzioso catalogo di titoli, tutti completi, senza acquisti extra e tutti inclusi nel prezzo dell’abbonamento mensile del servizio del colosso di Cupertino.

La formula è quella dei giochi platform tradizionali, ma con stile curato, grafica cartoon dettagliata e colorata, e giocabilità in linea con i moderni titoli per console. Nel gioco, il “genio del male” Sheldon J. Plankton ha studiato un nuovo piano per rubare la formula segreta del Krabby Patty. Stavolta ha assoldato l’esercito dei suoi cugini perché catturi tutti gli amici di SpongeBob.

E se conosci abbastanza bene SpongeBob, sarai felice di sapere che i giocatori noteranno i numerosi cameo mediante cui il gioco rievoca personaggi o situazioni della serie televisiva di Nickelodeon SpongeBob SquarePants. In questo articolo inseriamo l’elenco delle scene più note della serie cartoon televisiva, ora rievocate nel nuovo SpongeBob: Assalto al Patty, di cui trovate anche una fotogalleria.

Il cartello di Bikini Bottom: la vista dall’alto di Bikini Bottom, apparsa già nel primo episodio della serie, si è evoluta nel tempo ed è stata presente in molti episodi da allora. Questa scena è ispirata a episodi come “Feral Friends” nella decima stagione, “Food Con Castaways” nella nona e “Legends of Bikini Bottom” nella settima.

I cugini di Plankton: i cugini di Plankton sono tornati per aiutarlo a carpire la formula segreta del Krabby Patty. Sono apparsi per la prima volta nell’episodio della terza stagione “Plankton Army”.

Tunnel of Glove: diverse attrazioni e location del Mondo di Glove sono ispirati all’episodio “Tunnel of Glove” della settimana stagione e a “Roller Cowards” della quinta.

Pattini da ghiaccio: i pattini da ghiaccio appesi al muro sono apparsi nell’episodio della seconda stagione “Shangaied”. In questo episodio SpongeBob e Patrick, nel tentativo di mandare in fiamme i sette mari incutendo paura, regalano un’indimenticabile performance di pattinaggio artistico.

Rock Bottom: vari personaggi appaiono in fila davanti a SpongeBob nella stazione degli autobus vista nell’episodio della prima stagione “Rock Bottom”. Quando sono apparsi di nuovo in “Out of the Picture”, nella decima stagione, alcuni di loro erano già buoni amici di SpongeBob.

Chef robot: uno chef robot con le fattezze di SpongeBob è apparso per la prima volta in “Welcome to the Chum Bucket”, nella seconda stagione; sembra essere inattivo quando non è connesso al cervello di SpongeBob ed è controllato da lui.

Il laboratorio di Plankton: il laboratorio di Plankton che appare nel gioco è ispirato all’episodio della prima stagione “Plankton”.

Navi: alcune navi in bottiglia si trovano su una mensola di fianco a una minuscola barca a remi usata da Plankton nell’episodio della nona stagione “Lame and Fortune”, in cui Plankton usa l’imbarcazione per navigare tra la folla e pescare SpongeBob al suo interno.

Fred è piuttosto incline alle ferite, ma in questo caso sembra perfettamente sano. È apparso in molti episodi della serie SpongeBob, fra cui “My leg!” nell’undicesima stagione.

Dal buco della serratura: guardate dal buco della serratura di questa porta mentre siete nel Chum Bucket per vedere il Krusty Krab situato proprio di fronte al ristorante di Plankton.

Questa settimana, oltre al lancio di SpongeBob Assalto al Patty, su Apple Arcade arrivano anche nuovi contenuti in Murder Mystery Machine, ATONE: Heart of the Elder Tree e Stellar Commanders. Qui di seguito riportiamo l’elenco degli aggiornamenti e delle novità di questa settimana:

Murder Mystery Machine

Sviluppato da Blazing Griffin, questo avvincente giallo interattivo a episodi offre un nuovo aggiornamento che sviluppa la trama principale di Murder Mystery Machine con l’aggiunta di un nuovo episodio e di rompicapi inediti da risolvere.

ATONE: Heart of the Elder Tree

Di Wildboy Studios: continua il tuo viaggio attraverso Midgard, una terra un tempo prospera piena di animali ed esseri mitologici. Questo titolo adventure basato sulla mitologia scandinava offre una nuova modalità di gioco nell’arena e due nuove battaglie esclusive nell’arena.

Stellar Commanders

Creato da Blindflug: con una nuova modalità multiplayer in locale per brevi partite con un amico e nuovi ambienti, fra cui un pianeta completamente nuovo per governare il quale i giocatori devono scontrarsi, oltre all’introduzione delle classifiche, il nuovo aggiornamento alza la posta in gioco in questo frenetico e competitivo titolo strategico d’azione multiplayer.

Ricordiamo che Apple Arcade ha un costo di 4,99 euro al mese o di 49,99 euro l’anno, e permette di giocare a tutti i titoli presenti in catalogo, compreso Winding Worlds. rilasciato negli scorsi giorni. Tra le pagine di Macitynet è presente la nostra recensione di Apple Arcade oltre alla guida completa al servizio. Tutti gli articoli che parlano di Apple Arcade sono disponibili da questa pagina.