Su Apple Store online l’adattatore da USB-C a Ethernet da 2,5 Gb di Belkin

Sull’Apple Store la Casa di Cupertino ha recentemente sostituito l’adattatore da USB-C a Gigabit Ethernet di Belkin con un nuovo modello compatibile con 2,5 Gbit/s.

Apple spiega che l’adattatore Belkin da USB-C a Ethernet da 2,5 Gb (venduto 34,95€) offre una velocità “fino a 2,5 volte maggiore”, specifiche che lo rendono perfetto per il gaming, lo streaming di film, le videoconferenze e altre attività ad alte prestazioni.

L’adattatore è leggero, compatto, facile da trasportare e veloce da configurare con Mac, iPad e iPhone dotati di porta USB-C.

L’adattatore supporta velocità fino a 10/100/1.000/2.500 Mbps, integra indicatore LED ed è certificato USB-IF.

Non è né il primo adattatore del suo genere né il più economico sul mercato, ma è interessante perché non richiede driver ed è supportato direttamente da Apple (con altri accessori simili si potrebbero verificare perdite di prestazioni o problemi al ritorno dallo standby).

Sullo store online Apple vende a 89,95 euro anche l’adattatore multiporta Pro V2 di Satechi che offre velocità Ethernet a 2,5 Gigabit.

Questi adattatori sono utili per chi ha la possibilità di sfruttare offerte in fibra ultra-veloce con connessioni fino a 10 GB/s.

La maggior parte dei dispositivi non raggiunge 1 Gbit/s in Wi-Fi o via cavo, ad eccezione di dispositivi top di gamma (il Mac mini è ad esempio disponibile con porta Gigabit Ethernet ed è configurabile con 10Gb Ethernet) ma è possibile usare adattatori USB-C o Thunderbolt e sfruttare la maggiore larghezza di banda per condividere file e lavorare con dispositivi di storage ad alte prestazioni.

Non basta in ogni caso solo l’adattatore ma serve anche il cavo LAN adatto: nel caso di offerte Fibra ad alta velocità deve essere di classe superiore (non un qualsiasi cavo LAN), dotato di banda che supporti fino a 2,5 Gbit/s se non 10 Gbit/s.